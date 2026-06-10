El ciclo de huelgas que ha trastocado el final de curso llega al final con un revés inédito de los docentes al preacuerdo de mayo y los sindicatos críticos exigiendo al Gobierno y a la oposición cambios en los presupuestos de la Generalitat que se votarán pronto. En este sentido, la USTEC, la CGT y Intersindical han hecho un llamado a toda la comunidad educativa a participar en una gran concentración este domingo y han adelantado una reestructuración de las protestas –y también peticiones– de cara al próximo curso. Mientras tanto, la USTEC ha reclamado a Educación un “verdadero espacio de negociación, formal y con propuestas concretas”. Hasta que eso no ocurra, apuntan, no participarán en ninguna reunión con la consejera Esther Niubó.

Educación había abierto una ronda de contactos con los firmantes de aquel preacuerdo al día siguiente del ‘no’ de los docentes, pero la USTEC había descartado participar alegando que había movilizaciones en marcha. Con el curso a punto de acabar, la organización mayoritaria matiza su postura. Sin protestas en marcha, el sindicato quiere evitar “reuniones sin contenido” o “gestos [del Gobierno] de cara a la galería”.

USTEC exige una negociación “real” con “compromisos verificables”

“Es necesaria una negociación real, con calendario, documentos, compromisos verificables y capacidad efectiva de llegar a acuerdos”, dice el comunicado. “Instamos al Gobierno a hacer llegar formalmente una propuesta que pueda ser analizada colectivamente y que permita convocar un espacio de negociación real, sin vetos y con voluntad efectiva de dar respuesta al conflicto educativo”, continúa. Desde el sindicato aseguran que no ha habido ninguna conversación con el departamento –ni siquiera informales– desde que se conocieron los resultados de la consulta.

Iolanda Segura, portavoz de la USTEC, en una entrevista con El Món | Mireia Comas

De cara al próximo curso, ganan fuerza algunas voces que fijan la mirada en la coyuntura general del sistema educativo. En el comunicado, la USTEC remarca que el “deterioro de las condiciones laborales” está estrechamente ligado a la “falta de inversión”. “Los presupuestos continúan destinando menos del 3% a educación, muy lejos del 6% que marca la Ley de educación de Cataluña”, lamenta la organización mayoritaria.

Las protestas terminarán el próximo domingo con una manifestación de país en Barcelona, con otras entidades sociales invitadas. La intención es presionar lo que queda de curso para que la oposición cambie los requisitos para aprobar los presupuestos, que el Gobierno ya tiene cerrados con ERC y los Comuns. En este sentido, los sindicatos convocantes de las huelgas han cargado contra los partidos “aparentemente de izquierdas” que tienen previsto avalar unas cuentas que no amplían las partidas económicas destinadas a Educación previstas en el primer presupuesto de Illa, presentado precipitadamente el pasado febrero. En relación con los últimos del Gobierno de Pere Aragonès, las partidas a Educación sí que se han incrementado.