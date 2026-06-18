Catalunya no pot continuar considerant la primera etapa d’infantil, que integra els infants de 0 a 3 anys, com una etapa “únicament assistencial”. Així s’han expressat les treballadores de les escoles bressol, que han tornat a exigir canvis legislatius que permetin dotar les llars d’infants “del reconeixement i recursos que mereix”. A Catalunya, exigeixen l’“obertura immediata” d’un procés de reforma del Decret 282/2006, que regula aquesta etapa educativa. En l’àmbit estatal, les professionals demanen una modificació de la llei educativa LOMLOE.
Les condicions de les bressol no han entrat en el debat educatiu que hi ha hagut els darrers mesos entre el Govern i els sindicats, que han centrat les propostes en l’escola primària i secundària. L’etapa 0-3 ha sortit igualment al carrer, amb tres jornades de vaga en mes i mig i sumant-se a les aturades generals convocades pels sindicats majoritaris de l’escola pública. Són, insisteixen, les “grans oblidades” del sistema educatiu.
“Volíem una vaga unitària i exclusiva de la nostra etapa”, ha apuntat la portaveu de Revolució 0-3, Elisabet Serra, abans d’una manifestació que ha sortit de la plaça d’universitat i ha recorregut el centre de Barcelona. Serra ha insistit en la importància de reformar la LOMLOE perquè actuï de paraigües. “Sense aquesta llei, ajuntaments i administracions poden fer amb nosaltres el que vulguin”, ha afirmat en una atenció als mitjans recollida per l’ACN. Des de la CGT s’ha demanat a la Generalitat canvis en els seus decrets per garantir uns “mínims” de qualitat en aquesta etapa.
Reducció de ràtios i aturar les externalitzacions
Els canvis legislatius que demanen haurien de poder reduir les ràtios, la seva principal reclamació, i l’aturada de les externalitzacions. La plataforma Revolució 03 Catalunya i els sindicats CGT, La intersindical i ÁBACOSE, convocants de la jornada de vaga, també demanen la “dignificació salarial i professional de les treballadores” i una “reducció de la precarietat i la temporalitat”.
En la línia de les seves companyes d’etapes superiors, a la 0-3 també exigeixen “més professionals i recursos” per “garantir una atenció educativa de qualitat” i “suports especialitzats suficients per fer efectiva l’educació inclusiva”. Les educadores també qüestionen que la seva jornada sigui més llarga i recorden que els infants també han de poder passar temps a casa amb les famílies. “Això passa per un model de conciliació real, i les responsables són les administracions”, han apuntat des de la concentració.