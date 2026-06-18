Cataluña no puede continuar considerando la primera etapa de infantil, que integra a los niños de 0 a 3 años, como una etapa “únicamente asistencial”. Así se han expresado las trabajadoras de las guarderías, que han vuelto a exigir cambios legislativos que permitan dotar a las guarderías “del reconocimiento y recursos que merece”. En Cataluña, exigen la “apertura inmediata” de un proceso de reforma del Decreto 282/2006, que regula esta etapa educativa. A nivel estatal, las profesionales piden una modificación de la ley educativa LOMLOE.

Las condiciones de las guarderías no han entrado en el debate educativo que ha habido los últimos meses entre el Gobierno y los sindicatos, que han centrado las propuestas en la escuela primaria y secundaria. La etapa 0-3 ha salido igualmente a la calle, con tres jornadas de huelga en mes y medio y sumándose a las paradas generales convocadas por los sindicatos mayoritarios de la escuela pública. Son, insisten, las “grandes olvidadas” del sistema educativo.

“Queríamos una huelga unitaria y exclusiva de nuestra etapa”, ha señalado la portavoz de Revolució 0-3, Elisabet Serra, antes de una manifestación que ha salido de la plaza de la universidad y ha recorrido el centro de Barcelona. Serra ha insistido en la importancia de reformar la LOMLOE para que actúe de paraguas. «Sin esta ley, ayuntamientos y administraciones pueden hacer con nosotras lo que quieran», ha afirmado en una atención a los medios recogida por la ACN. Desde la CGT se ha pedido a la Generalitat cambios en sus decretos para garantizar unos “mínimos” de calidad en esta etapa.

Un momento de la manifestación del 0-3 en Barcelona | María Belmez / Albert Hernàndez (ACN)

Reducción de ratios y frenar las externalizaciones

Los cambios legislativos que piden deberían poder reducir las ratios, su principal reclamación, y frenar las externalizaciones. La plataforma Revolució 03 Catalunya y los sindicatos CGT, La intersindical y ÁBACOSE, convocantes de la jornada de huelga, también piden la “dignificación salarial y profesional de las trabajadoras” y una “reducción de la precariedad y la temporalidad”.

En la línea de sus compañeras de etapas superiores, en la 0-3 también exigen “más profesionales y recursos” para “garantizar una atención educativa de calidad” y “apoyos especializados suficientes para hacer efectiva la educación inclusiva”. Las educadoras también cuestionan que su jornada sea más larga y recuerdan que los niños también deben poder pasar tiempo en casa con las familias. «Esto pasa por un modelo de conciliación real, y las responsables son las administraciones», han señalado desde la concentración.