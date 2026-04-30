El pla pilot del Govern per desplegar mossos als instituts catalans pot viure el principi del final. Segons ha pogut saber El Món fins a quatre centres educatius han demanat no formar part del pla pilot i s’han manifestat en contra de la proposta del Govern. Concretament, l’Institut Margarida Xirgu de l’Hospitalet de Llobregat i l’Institut Jaume Callís, l’Institut la Plana i l’Institut Comtat d’Osona, tots tres de Vic, són els que han mostrat l’oposició cap al pla pilot del Govern.
En el cas de l’Institut Margarida Xirgu, el claustre va votar en contra de la mesura el passat dimecres 29 d’abril, motiu pel qual faran marxa enrere; una decisió que ja s’hauria comunicat al Govern. En el cas dels tres instituts de Vic, el claustre de cada centre ha votat en contra de desplegar la mesura i, per tant, no s’arribarà a implementar. També l’Institut de Vic ha obert la porta a fer caure la proposta del Govern, un pla pilot que ja van desplegar al centre el passat dilluns, tot i que el claustre votarà si mantenen la prova pilot a l’institut la setmana que ve, i es preveu que es voti en contra de la mesura. Un altre centre que sembla que farà caure la prova pilot del Govern és l’IE Pepa Colomer, al Prat de Llobregat, ja que s’ha obert al procés de debat per evitar el desplegament del pla pilot i els mossos de paisà a l’institut.
Educació assegura que no ha rebut peticions per sortir del pla pilot
Per la seva banda, el Govern es manté enrocat en la seva postura i nega que hagi rebut cap comunicació de cap institut per abandonar el pla pilot d’integrar mossos en els centres educatius. Segons han explicat fonts de la conselleria a l’ACN, el departament no ha rebut cap petició formal dels 14 centres que formen part de la prova pilot.
Un Govern que es manté enrocat en la seva postura de defensar a capa i espasa. Durant la sessió de control al Parlament de Catalunya, el president de la Generalitat, Salvador Illa, va preguntar a l’oposició “quina por tenen de provar-ho?”, referint-se al pla pilot de desplegar mossos de paisà als instituts. El cap de l’executiu català va voler defensar la mesura i va demanar “respecte pels mossos i pels mestres. El meu Govern afronta les situacions que es troba”, ja que, segons Illa, el pla “voluntari, limitat en el temps i sotmès a avaluació” i respon a les necessitats del país. Illa, de fet, va assegurar que el Govern busca “la millora del sistema educatiu i assolir una excel·lència” amb la proposta.