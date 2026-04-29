Illa defensa la presència de mossos als instituts: “Quina por els fa provar-ho?”

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha tancat files amb el Govern i el pla pilot de desplegar Mossos d’Esquadra de paisà als instituts. Illa, que s’han enrocat amb la mesura, ha carregat contra l’oposició i les seves crítiques. “Quina por tenen de provar-ho?”, ha etzibat el cap de l’executiu català en la sessió de control al Parlament. Illa ha volgut destacar que la mesura no és obligatòria per a tots els centres, sinó que el pla pilot és “voluntari, limitat en el temps i sotmès a avaluació”.
Un pla pilot que ha desfermat les crítiques de l’oposició i de la comunitat docent, una comunitat que ja estava amb la paciència al límit després de l’acord per a la millora de les condicions laborals del sector signat amb CCOO I UGT. “Demano respecte pels mossos i pels mestres. El meu Govern afronta les situacions que es troba”, ha etzibat Illa als parlamentaris de Junts, els quals han acusat el president de la Generalitat de ser el responsable d’una nova “crisi educativa” per la seva falta de lideratge. “Silenci, inacció o decisions equivocades”, ha resumit la presidenta del grup parlamentari, Mònica Sales. Illa, per la seva banda, ha defensat que tots els moviments del Govern busquen “la millora del sistema educatiu i assolir una excel·lència”, i ha carregat contra l’herència en matèria d’educació rebuda d’altres governs.
Una mesura que no convenç els socis d’investidura, però sí a PP i Vox
Els socis d’investidura d’Illa com són els Comuns han carregat amb força contra la mesura, tot i que han reconegut “conflictes” als instituts catalans. La presidenta del grup parlamentari dels Comuns, Jéssica Albiach, ha assenyalat que el Govern vol “convertir un problema social en un problema particular” i acusa d’estigmatitzar la precarietat de les famílies, ja que “aquests conflictes estan relacionats amb situacions de pobresa i patiment de moltes de les famílies”. “El que cal a les escoles no són policies, són psicòlegs, educadors, personal de suport i docents”, ha sentenciat la líder dels Comuns al Parlament. Unes acusacions de les quals Illa ha sortit al pas i ha assegurat que el Govern té “l’obligació d’intentar donar una resposta si hi ha una demanda”.
Albiach i la presidenta del grup parlamentari de la CUP, Pilar Castillejo, a més, han acusat el president de la Generalitat d’alinear-se amb el marc mental de la dreta i la ultradreta espanyola. Des dels Comuns han instat Illa a rectificar i retirar la proposta i alerten el president que hauria de “mirar qui està a favor de posar dels mossos a les escoles: PP i Vox. Això l’hauria de fer reflexionar”. Uns arguments que des de la CUP també critiquen com el Govern “està assumint un marc mental i una manera de fer que no és pròpia de l’escola pública, sinó de l’extrema dreta”, un fet que qualifiquen de “preocupant”.