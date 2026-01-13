El Departament d’Educació i Formació Professional, dirigit per la consellera Esther Niubó, ha proposat aquest dimarts començar el curs vinent, el 2026-27, el vuit de setembre. És a dir, tornar-lo a començar el mateix dia que enguany. Com a novetat, la proposta de la conselleria és que el 8 de setembre arrenqui el curs per a tots els ensenyaments d’educació bàsica -és a dir, segon cicle d’infantil, primària i ESO-, batxillerat i formació professional de grau bàsic. Pel que fa a la resta de dates, es planteja acabar el curs el 18 de juny. L’aturada de Nadal seria del 24 de desembre al 10 de gener de 2027, ambdós inclosos; i per Setmana Santa les vacances tindrien lloc entre el 20 i el 29 de març, ambdós inclosos: “El Departament, com l’any anterior, estableix aquesta possible data d’inici de curs per considerar que la proposta és equilibrada tant per a les famílies com per als centres, perquè permet l’arribada i acollida de nous docents“, argumenten des de la cartera que dirigeix Esther Niubó.
La proposta de calendari d’Educació continua sense pal·liar l’etern conflicte amb els sindicats de docents, els quals reclamen que el curs arrenqui després de la Diada de l’Onze de Setembre: “L’inici de curs el 8 de setembre no dona marge per a una preparació exhaustiva, amb només cinc dies i sense tota la plantilla. Entenem que l’inici de curs hauria de ser posterior a la Diada nacional de Catalunya. Avançar-lo va ser una decisió política de l’anterior govern que l’actual manté sense obrir negociació”, argumenten des d’USTEC a través d’un comunicat. En aquest sentit, des del sindicat majoritari del sector també denuncien “l’avançament generalitzat” de les dates d’inici de curs de batxillerat i d’FP bàsica, ja que asseguren que es produeix sense respondre a criteris “pedagògics” ni “organitzatius”: “Aquests ensenyaments necessiten temps real de preparació de tallers, proves, matriculacions, entrevistes; i avançar l’inici empitjora la qualitat educativa”, afegeixen.
Un calendari a tres anys vista
La proposta del Departament d’Educació, tal com argumenten, és a tres anys vista. És a dir, en cas d’aprovar-se al Consell d’Educació de Catalunya, el vuit de setembre seria la data d’inici de curs dels pròxims tres anys. Des de la conselleria consideren que el més adient és fer extensiva aquesta proposta de calendari per als pròxims tres anys, ja que d’aquesta manera els docents tenen marge de maniobra per organitzar-se: “Per tal de donar el màxim de previsió i estabilitat a la comunitat educativa, també s’estableix la data de 8 de setembre per al curs 2027-2028 i per al curs 2028-2029. Pel que fa a la finalització de les classes, es preveu el 22 de juny per a aquests mateixos cursos”, argumenten des de la conselleria. Tenint en compte les dates plantejades, doncs, el curs vinent tindria 177 dies lectius, els quals entren dins la forquilla que estableix la llei de l’ensenyament de Catalunya.
En resposta a la proposta de la conselleria, el sindicat majoritari del sector rebutja el calendari per les dates proposades, però també per la forma com s’ha elaborat. Consideren que s’ha tramitat “amb presses” i “fixant-la a tres anys vista i amb un marge insuficient per analitzar-la, negociar-la i garantir que compleix la LEC”: “Aquest procediment, enmig d’una negociació oberta, consolida retrocessos i perpetua una dinàmica d’imposició, fet que no genera cap bon clima per avançar ni per construir consensos. Ens preguntem si hi ha realment voluntat de negociació o si es tracta, un cop més, de complir formalment el tràmit”, denuncien des d’USTEC en el mateix comunicat. Tenint en compte aquesta situació, el sindicat majoritari exigeix que no s’aprovi aquesta proposta de calendari al Consell d’Educació de Catalunya fins que no es produeixi un “debat real” amb els docents: “La conciliació, l’equitat i l’educació integral no poden sostenir-se sobre la precarització del professorat ni la butxaca de les famílies”, conclouen.