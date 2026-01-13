El Departamento de Educación y Formación Profesional, dirigido por la consejera Esther Niubó, ha propuesto este martes comenzar el próximo curso, el 2026-27, el ocho de septiembre. Es decir, volverlo a comenzar el mismo día que este año. Como novedad, la propuesta de la consejería es que el 8 de septiembre arranque el curso para todas las enseñanzas de educación básica -es decir, segundo ciclo de infantil, primaria y ESO-, bachillerato y formación profesional de grado básico. En cuanto al resto de fechas, se plantea terminar el curso el 18 de junio. La pausa de Navidad sería del 24 de diciembre al 10 de enero de 2027, ambos incluidos; y para Semana Santa las vacaciones tendrían lugar entre el 20 y el 29 de marzo, ambos incluidos: «El Departamento, como el año anterior, establece esta posible fecha de inicio de curso porque considera que la propuesta es equilibrada tanto para las familias como para los centros, ya que permite la llegada y acogida de nuevos docentes«, argumentan desde la cartera que dirige Esther Niubó.

La propuesta de calendario de Educación continúa sin paliar el eterno conflicto con los sindicatos de docentes, los cuales reclaman que el curso arranque después de la Diada del Once de Septiembre: «El inicio de curso el 8 de septiembre no da margen para una preparación exhaustiva, con solo cinco días y sin toda la plantilla. Entendemos que el inicio de curso debería ser posterior a la Diada nacional de Cataluña. Adelantarlo fue una decisión política del anterior gobierno que el actual mantiene sin abrir negociación», argumentan desde USTEC a través de un comunicado. En este sentido, desde el sindicato mayoritario del sector también denuncian «el adelanto generalizado» de las fechas de inicio de curso de bachillerato y de FP básica, ya que aseguran que se produce sin responder a criterios «pedagógicos» ni «organizativos»: «Estas enseñanzas necesitan tiempo real de preparación de talleres, pruebas, matriculaciones, entrevistas; y adelantar el inicio empeora la calidad educativa», añaden.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y la consejera de Educación, Esther Niubó, durante la visita a la escuela Ponent por el inicio del curso en Granollers / Alberto Paredes (Europa Press)

Un calendario a tres años vista

La propuesta del Departamento de Educación, tal como argumentan, es a tres años vista. Es decir, en caso de aprobarse en el Consejo de Educación de Cataluña, el ocho de septiembre sería la fecha de inicio de curso de los próximos tres años. Desde la consejería consideran que lo más adecuado es hacer extensiva esta propuesta de calendario para los próximos tres años, ya que de esta manera los docentes tienen margen de maniobra para organizarse: «Para dar el máximo de previsión y estabilidad a la comunidad educativa, también se establece la fecha de 8 de septiembre para el curso 2027-2028 y para el curso 2028-2029. En cuanto a la finalización de las clases, se prevé el 22 de junio para estos mismos cursos», argumentan desde la consejería. Teniendo en cuenta las fechas planteadas, pues, el próximo curso tendría 177 días lectivos, los cuales entran dentro del intervalo que establece la ley de la enseñanza de Cataluña.

En respuesta a la propuesta de la consejería, el sindicato mayoritario del sector rechaza el calendario por las fechas propuestas, pero también por la forma en que se ha elaborado. Consideran que se ha tramitado «con prisas» y «fijándola a tres años vista y con un margen insuficiente para analizarla, negociarla y garantizar que cumple la LEC»: «Este procedimiento, en medio de una negociación abierta, consolida retrocesos y perpetúa una dinámica de imposición, lo que no genera ningún buen clima para avanzar ni para construir consensos. Nos preguntamos si hay realmente voluntad de negociación o si se trata, una vez más, de cumplir formalmente el trámite», denuncian desde USTEC en el mismo comunicado. Teniendo en cuenta esta situación, el sindicato mayoritario exige que no se apruebe esta propuesta de calendario en el Consejo de Educación de Cataluña hasta que no se produzca un «debate real» con los docentes: «La conciliación, la equidad y la educación integral no pueden sostenerse sobre la precarización del profesorado ni el bolsillo de las familias», concluyen.