El Parlament de Catalunya ha apuntalat el fracàs de la prova pilot dels mossos als instituts, que ha generat crispació entre la comunitat docent i ha acabat amb la meitat dels centres participants demanant-ne sortir. Junts, Comuns i la CUP han aprovat una moció presentada per ERC en què es qüestiona un projecte que “trasllada un marc de desconfiança i assenyalament envers les persones joves” i que “substitueix les respostes educatives i comunitàries per respostes estrictament policials”. La moció exigeix a l’executiu que faci marxa enrere.
El Govern s’ha quedat novament sol amb el PP i Aliança Catalana, que hi han votat en contra. A diferència d’una moció similar de la CUP presentada en el darrer Ple, Vox ha optat en aquesta ocasió per l’abstenció. Vots insuficients per salvar el Govern d’un pla que ha complicat les relacions de l’executiu amb la comunitat docent durant les vagues dels darrers mesos. L’executiu, començant pel mateix president Salvador Illa, insisteix que és una “prova de concepte” i que no s’exigirà a cap centre participar-hi. Els opositors han acusat, en canvi, Illa d’apostar per un model que compra el marc mental de la dreta, en paraules dels representants d’ERC o la CUP al Parlament.
Mesures de suport al lleure educatiu
La moció també demana salvar el sector de les cases de colònies de les pèrdues econòmiques que possiblement tindran per la caiguda de les reserves que volen impulsar alguns claustres. També es demana impulsar una altra de les grans demandes del tercer sector, en aquest cas, més pròxim als caus o els esplais; la T-Lleure. Segons detalla una informació de l’ACN, ERC i PSC ho han pactat durant les negociacions dels pressupostos, si bé encara no hi ha un calendari fixat per impulsar-ho. La moció demana fer-ho el setembre vinent. ERC també exigeix en el text desvincular el Carnet Jove d’entitats financeres.