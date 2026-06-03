El Parlamento de Cataluña ha respaldado el fracaso de la prueba piloto de los mossos en los institutos, que ha generado crispación entre la comunidad docente y ha terminado con la mitad de los centros participantes solicitando salir. Junts, Comuns y la CUP han aprobado una moción presentada por ERC en la que se cuestiona un proyecto que “traslada un marco de desconfianza y señalamiento hacia las personas jóvenes” y que «sustituye las respuestas educativas y comunitarias por respuestas estrictamente policiales». La moción exige al ejecutivo que dé marcha atrás.

El Gobierno se ha quedado nuevamente solo con el PP y Alianza Catalana, que han votado en contra. A diferencia de una moción similar de la CUP presentada en el último Pleno, Vox ha optado en esta ocasión por la abstención. Votos insuficientes para salvar al Gobierno de un plan que ha complicado las relaciones del ejecutivo con la comunidad docente durante las huelgas de los últimos meses. El ejecutivo, comenzando por el mismo presidente Salvador Illa, insiste en que es una “prueba de concepto” y que no se exigirá a ningún centro participar. Los opositores han acusado, en cambio, a Illa de apostar por un modelo que compra el marco mental de la derecha, en palabras de los representantes de ERC o la CUP en el Parlamento.

El portavoz de ERC, Isaac Albert, en rueda de prensa / Sara Soteras / ACN

Medidas de apoyo al ocio educativo

La moción también solicita salvar el sector de las casas de colonias de las pérdidas económicas que posiblemente tendrán por la caída de las reservas que quieren impulsar algunos claustros. También se pide impulsar otra de las grandes demandas del tercer sector, en este caso, más cercano a los caus o los esplais; la T-Lleure. Según detalla una información de la ACN, ERC y PSC lo han pactado durante las negociaciones de los presupuestos, si bien aún no hay un calendario fijado para impulsarlo. La moción pide hacerlo el próximo septiembre. ERC también exige en el texto desvincular el Carnet Jove de entidades financieras.