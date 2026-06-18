La consellera d’Educació, Esther Niubó, ha enviat una carta a totes les famílies –a través dels centres educatius– en què celebra els “acords” que el Govern ha signat amb els sindicats –rebutjats pels docents en les consultes respectives–. Són acords, apunta el text, que suposaran una “millora educativa” que “no es farà esperar”. En tot cas, la consellera admet a les famílies que els darrers mesos s’han trobat amb “reptes importants” i que el curs “no ha estat fàcil”.
L’objectiu, apunta ara Niubó en la carta, és “reconstruir confiances i complicitats” després d’un any marcat per les tibantors entre el departament i els sindicats, primer, i amb els docents, després. La consellera descriu el conflicte educatiu com una “oportunitat per deixar enrere inèrcies estèrils” i confia que pròximament donaran a l’educació “la centralitat que li correspon”.
Esment als acords amb els sindicats
Malgrat admetre les dificultats del curs, Niubó també assenyala avenços aconseguits durant la negociació. “El curs vinent es començaran a reduir progressivament les ràtios d’alumnes per aula, a incorporar més professionals de suport a les escoles i instituts per garantir la inclusió i la qualitat educatives, i a simplificar la burocràcia als centres”, remarca el text.
D’altra banda, la consellera, que dimecres al Parlament ja va demanar a un “nou canal” de debat que vagi més enllà dels sindicats, reitera en la carta la voluntat del Govern de “continuar escoltant els professionals i les famílies” per “compartir” una reflexió “conjunta i profunda”. Aquest dijous, el sindicat majoritari USTEC ha celebrat les paraules de la consellera, si bé ha demanat anar més enllà d’un “espai estèril” que serveixi únicament “per expressar el malestar”. “Volem un procés real per transformar l’educació”, ha afirmat el sindicat.
La carta del departament també destaca l’increment de la inversió educativa en els pressupostos de la Generalitat, que creix un 24,4% respecte als últims comptes de Pere Aragonès (ERC), però no s’incrementa respecte al primer projecte fallit de Salvador Illa, que el febrer passat –just a l’inici de les grans mobilitzacions– ja integrava una partida pressupostària propera asl 8.000 milions. “Aquests recursos ens permetran iniciar l’adequació climàtica de les escoles i millorar les infraestructures educatives després d’anys de desinversió”, apunta Niubó a les famílies.
La batalla judicial pel català no apareix
La consellera fa un últim esment a la millora acadèmica, “especialment en llengua i matemàtiques”, però ignora la batalla judicial que enfronta el departament amb els tribunals per la defensa de la immersió lingüística. Aquest mateix dijous, el TEDH ha avalat el 25% de castellà a les escoles catalanes. Per ara, només la Intersindical ha reaccionat a una carta que qualifica de “propaganda lamentable”.