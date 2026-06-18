La consejera de Educación, Esther Niubó, ha enviado una carta a todas las familias –a través de los centros educativos– en la que celebra los “acuerdos” que el Gobierno ha firmado con los sindicatos –rechazados por los docentes en las consultas respectivas–. Son acuerdos, apunta el texto, que supondrán una “mejora educativa” que “no se hará esperar”. En todo caso, la consejera admite a las familias que en los últimos meses se han encontrado con “desafíos importantes” y que el curso “no ha sido fácil”.

El objetivo, apunta ahora Niubó en la carta, es “reconstruir confianzas y complicidades” después de un año marcado por las tensiones entre el departamento y los sindicatos, primero, y con los docentes, después. La consejera describe el conflicto educativo como una “oportunidad para dejar atrás inercias estériles” y confía en que próximamente darán a la educación “la centralidad que le corresponde”.

Mención a los acuerdos con los sindicatos

A pesar de admitir las dificultades del curso, Niubó también señala avances logrados durante la negociación. “El próximo curso se comenzará a reducir progresivamente las ratios de alumnos por aula, a incorporar más profesionales de apoyo en las escuelas e institutos para garantizar la inclusión y la calidad educativas, y a simplificar la burocracia en los centros”, remarca el texto.

Por otro lado, la consejera, que el miércoles en el Parlamento ya pidió un “nuevo canal” de debate que vaya más allá de los sindicatos, reitera en la carta la voluntad del Gobierno de “continuar escuchando a los profesionales y las familias” para “compartir” una reflexión “conjunta y profunda”. Este jueves, el sindicato mayoritario USTEC ha celebrado las palabras de la consejera, aunque ha pedido ir más allá de un “espacio estéril” que sirva únicamente “para expresar el malestar”. “Queremos un proceso real para transformar la educación”, ha afirmado el sindicato.

La manifestación de docentes, familias y estudiantes de este domingo por el centro de Barcelona / Bernat Vilaró (ACN)

La carta del departamento también destaca el incremento de la inversión educativa en los presupuestos de la Generalitat, que crece un 24,4% respecto a las últimas cuentas de Pere Aragonès (ERC), pero no se incrementa respecto al primer proyecto fallido de Salvador Illa, que el pasado febrero –justo al inicio de las grandes movilizaciones– ya integraba una partida presupuestaria cercana a los 8.000 millones. “Estos recursos nos permitirán iniciar la adecuación climática de las escuelas y mejorar las infraestructuras educativas tras años de desinversión”, apunta Niubó a las familias.

La batalla judicial por el catalán no aparece

La consejera hace una última mención a la mejora académica, “especialmente en lengua y matemáticas”, pero ignora la batalla judicial que enfrenta el departamento con los tribunales por la defensa de la inmersión lingüística. Este mismo jueves, el TEDH ha avalado el 25% de castellano en las escuelas catalanas. Por ahora, solo la Intersindical ha reaccionado a una carta que califica de “propaganda lamentable”.