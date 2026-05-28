Els sindicats i el Departament d’Educació han trobat la manera en què s’ha de desencallar la negociació salarial, però encara s’han de posar d’acord amb les quantitats. La fórmula serà un complement lineal per a tota la plantilla, el que queda per decidir és de quina quantitat i a quants anys vista es planifica l’increment. El departament va proposar ahir un augment de 47 euros mensuals, ampliables el 2029. Els sindicats exigien el doble i Educació s’ha pres tota la nit per pensar-hi. En una intervenció al Parlament, la consellera Esther Niubó ha avançat que aquesta tarda presentaran una nova proposa “més completa que la d’ahir, tant en inclusió com en el tema salarial”.
“Ja els avanço que serà la definitiva”, ha apuntat durant la seva intervenció. La compareixença estava prevista per parlar de quina incidència tenen els nous pressupostos a Educació –la mateixa que els comptes retirats el març passat–, però la consellera ha aprofitat per valorar les negociacions amb una barreja d’esperança i ultimàtum. “Esperem [que la nova oferta] permeti assumir aquesta entesa que permeti incorporar altres sindicats a l’acord del març (pactat amb UGT i CCOO) i serveixi per estabilitzar el sistema educatiu”, ha remarcat. La consellera ha destacat que l’executiu i els sindicats s’han trobat en sis reunions durant la nova etapa negociadora, marcada per un clima força distès entre les parts.
USTEC veu “inacceptable” les declaracions de Niubó
El sindicat majoritari USTEC ha lamentat que la consellera hagi presentat la nova oferta que arribarà aquesta tarda com una proposta “definitiva” de “caixa o faixa”. “És inacceptable”, han apuntat després de sentir les explicacions de Niubó a la cambra. El sindicat recorda que no tenen una proposta “per escrit” amb els detalls dels increments salarials o sobre la distribució de les noves dotacions. “No pot ser que la primera proposta formal que arribi a la mesa es presenti ja com una proposta definitiva i tancada”, ha lamentat.
En l’última reunió, l’executiu havia acostat postures amb els sindicats més crítics. És més, a la sortida, el clima era de confiança i les crítiques indicaven a una distància superior amb les organitzacions signants de l’acord. Què entra i què no en el marc de l’acord continua en el debat. Els sindicats UGT i CCOO al·leguen que els nous recursos per a la inclusiva ja es van tancar al març i que s’estan detallant en una taula de seguiment d’aquell acord, de la qual USTEC, Aspec, CGT i Intersindical no en formen part. Els sindicats en vaga aposten per tractar-ho a la mesa sectorial, l’espai en què s’està negociant com es desescala el conflicte. Educació es limita a dir que la inclusiva “no serà un problema”.