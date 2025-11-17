El prestigiós matemàtic i divulgador Claudi Alsina (1952-2025) ha mort aquest diumenge al vespre als 73 anys. Guardonat recentment amb la Creu de Sant Jordi com a reconeixement a la seva trajectòria acadèmica i la seva vocació divulgativa de la ciència, Alsina ha estat una de les figures més rellevants per al món de les matemàtiques català. Doctorat a la Universitat de Barcelona (UB), ha sigut secretari general del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC), vocal del Consell Superior d’Avaluació del sistema educatiu, director general d’universitats i coordinador de les proves d’accés a la universitat (PAU), entre d’altres. Dins el món universitari, per exemple, havia exercit de catedràtic a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i també va ser a l’equip directiu de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) durant la seva primera etapa.
La notícia ha caigut com un gerro d’aigua freda entre la comunitat acadèmica del país, ja que fa pocs dies Alsina encara va oferir una conferència durant la Jornada d’Educació Matemàtica celebrada a la UPC. Les xarxes socials s’han omplert de mostres de condol. Un dels primers a expressar-lo ha estat el president de la Generalitat, Salvador Illa: “El seu llegat perviu en la Catalunya d’avui, avantguarda de la ciència a Europa”, ha expressat el cap de l’executiu català, que ha reconegut la seva llarga trajectòria.
El meu sentit condol als familiars de Claudi Alsina, catedràtic en Matemàtiques, a qui vaig tenir l’honor de lliurar la Creu de Sant Jordi el 2024 per la seva tasca en l'àmbit científic i la seva important aportació en la innovació educativa i la divulgació de les matemàtiques.…— Salvador Illa Roca (@salvadorilla) November 16, 2025
Dol al món de les matemàtiques
Per la seva banda, la Federació d’Entitats d’Ensenyants de Matemàtiques de Catalunya (FEEMCAT) també s’ha sumat al dol per la mort del divulgador, al qual han definit com un “referent imprescindible”: “El seu llegat intel·lectual i humà seguirà inspirant generacions de docents i alumnes. Descansi en pau”. Tota la comunitat matemàtica i acadèmica coincideix a definir Alsina com un gran referent per a la professió i una peça clau per a la divulgació de les matemàtiques.
La FEEMCAT se suma al dol per la mort del Claudi Alsina, referent imprescindible de la divulgació i l’educació matemàtica. El seu llegat intel·lectual i humà seguirà inspirant generacions de docents i alumnes. Descansi en pau pic.twitter.com/Qq1lZ38XVn— Feemcat (@Feemcat) November 16, 2025