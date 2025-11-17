El prestigioso matemático y divulgador Claudi Alsina (1952-2025) falleció este domingo por la noche a los 73 años. Recientemente galardonado con la Creu de Sant Jordi como reconocimiento a su trayectoria académica y su vocación divulgativa de la ciencia, Alsina ha sido una de las figuras más relevantes para el mundo de las matemáticas catalán. Doctorado en la Universidad de Barcelona (UB), ha sido secretario general del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC), vocal del Consell Superior d’Avaluació del sistema educativo, director general de universidades y coordinador de las pruebas de acceso a la universidad (PAU), entre otros. Dentro del mundo universitario, por ejemplo, había ejercido como catedrático en la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) y también formó parte del equipo directivo de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) durante su primera etapa.

La noticia ha caído como un jarro de agua fría entre la comunidad académica del país, ya que hace pocos días Alsina todavía ofreció una conferencia durante la Jornada de Educación Matemática celebrada en la UPC. Las redes sociales se han llenado de muestras de condolencia. Uno de los primeros en expresarlo ha sido el presidente de la Generalitat, Salvador Illa: «Su legado pervive en la Cataluña de hoy, vanguardia de la ciencia en Europa», ha expresado el jefe del ejecutivo catalán, quien ha reconocido su larga trayectoria.

Mi sentido pésame a los familiares de Claudi Alsina, catedrático en Matemáticas, a quien tuve el honor de entregar la Creu de Sant Jordi en 2024 por su labor en el ámbito científico y su importante aporte en la innovación educativa y la divulgación de las matemáticas.… — Salvador Illa Roca (@salvadorilla) November 16, 2025

Luto en el mundo de las matemáticas

Por su parte, la Federación de Entidades de Enseñantes de Matemáticas de Cataluña (FEEMCAT) también se ha sumado al luto por la muerte del divulgador, a quien han definido como un «referente imprescindible»: «Su legado intelectual y humano seguirá inspirando generaciones de docentes y alumnos. Descanse en paz». Toda la comunidad matemática y académica coincide en definir a Alsina como un gran referente para la profesión y una pieza clave para la divulgación de las matemáticas.