La meitat dels centres educatius que havien de participar de la prova pilot amb els Mossos han decidit abandonar el projecte. La consellera d’Educació, Esther Niubó, ha confirmat la baixa de set dels catorze centres que havien de formar-ne part. Tot un seguit de canvis que la mateixa consellera ha vinculat a la “tensió mediàtica” que hi ha hagut al voltant del pla. “No ajuda si tens un claustre contrari a tot això”, ha comentat a TV3.
“Des del primer moment vam veure que no és una solució que necessiti l’alumnat”, ha insistit a portaveu de la USTEC, Iolanda Segura, que ha lamentat que el Govern vinculi els problemes per desplegar el pla al batibull mediàtic. Durant l’entrevista matinal, la consellera ha admès que han explicat “tard” el projecte i ha insistit que no forçaran cap direcció a aplicar el pla. Tampoc si apareixen noves dissidents els pròxims dies, fruit de les protestes que s’estan donant en diferents claustres.
El projecte per incorporar mossos de paisà en la dinàmica de les escoles ha generat estupefacció a tota la comunitat educativa, que prefereix abordar la complexitat creixent a les aules amb personal estrictament educatiu. El Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya (CEESC) s’ha rebotat contra la prova, que tampoc genera consens entre les direccions. Malgrat que algunes, sobretot d’àrees del Baix Llobregat, van demanar-ho, l’Associació de Directius de l’Escola Pública detalla a El Món que cap dels seus membres havia “ni insinuat” aquest neguit a les juntes.
Niubó demana deixar treballar les direccions
“No és una política pública decidida, és una prova de concepte que servirà per valorar si hem de prendre decisions”, ha manifestat novament Niubó. “L’important és que les direccions que veuen que el projecte pot servir, que puguin treballar amb tranquil·litat”, ha afegit igualment.
El pla va començar a tramar-se el febrer de l’any passat entre Educació i el Departament d’Intenció. Malgrat no haver-hi molts detalls, la intenció és que els agents actuïn com un complement, sense anar uniformats ni armats ni participen de les sessions a l’aula. El projecte, que ha unit el gruix de l’oposició en contra, també compta amb el vistiplau del president Salvador Illa, que en la darrera sessió parlamentària preguntava als crítics “quina por tenen” a “provar-ho”.
El projecte ha crispat encara més l’ambient als centres, que encaren una nova onada de vagues. Els quatre sindicats crítics amb l’acord del Govern amb la UGT i CCOO han convocat 17 dies d’aturades, repartits en tres aturades generals i d’altres territorials. En general, tots els docents estan convocats a cinc dies de vagues entre el maig i la primera setmana de juny.