El curs escolar començarà amb una vaga de docents si res no canvia en les pròximes 24 hores. Educació ha citat aquests dijous els sindicats crítics –només els que tenen representació a la taula sectorial– per intentar desencallar les protestes, un objectiu que a hores d’ara sembla massa optimista. El sindicat majoritari USTEC, que va desmarcar-se del preacord del maig després del rebuig massiu dels docents, va decidir acceptar la convocatòria en una reunió interna dimarts al matí. El Govern també es reunirà amb la CGT, que també té previst demanar un nou calendari negociador.
La vaga del 8 de setembre ha capgirat els plans inicials tant del departament com dels sindicats, que convoquen l’aturada a demanda d’unes assemblees cada vegada més protagonistes. Des de la USTEC no amaguen el revés que va suposar el ‘no’ dels docents en la consulta i avancen que les pròximes setmanes faran una ronda per les escoles per conèixer els nous neguits del personal. Diferent és el cas de la CGT, que va abstenir-se de signar l’últim acord perquè no hi havia una clàusula de revisió salarial; un aspecte que no depèn tant d’Educació com de Presidència, departament que gestiona el conjunt de funcionaris de la Generalitat.
La reunió d’aquest dijous –amb una previsió de durada inferior a les dues hores– servirà per reprendre els contactes, aturats durant l’estiu, però cap de les parts hi va amb esperances d’arrencar un mínim compromís de l’altra. La portaveu del Govern, Sílvia Paneque, ha tancat la porta a un nou acord, remarcant que, “amb els recursos que tenim, [el preacord del maig] és el màxim que hem pogut integrar”. D’altra banda, els sindicats no veuen “res de nou” en els últims anuncis fets per Niubó, que ha decidit sumar mig miler d’aules d’acollida en aquest inici de curs.
“Qui sap, potser ens sorprenen”, apunta a El Món amb sornegueria un pes pesant d’USTEC un cop confirmat que l’organització participarà de la reunió d’aquest dijous, convocada a les 10 hores. Des del sindicat avisen, en tot cas, que tota conversa ha d’allunyar-se de l’‘acord de país’ signat per UGT i CCOO el març passat. La USTEC entén que el Govern va estar encotillat per aquell marc durant les negociacions, cosa que va “dificultar” les converses. La fórmula per convèncer tothom –un nou complement salarial incorporat en l’annex d’aquell primer acord– va desencallar el pacte final, que hauria frenat les vagues si l’haguessin avalat les bases. L’executiu tirarà igualment endavant les millores perquè Professors de Secundària sí que va signar.
Des de la USTEC, que han dedicat el juliol i l’agost a entendre aquell ‘no’ dels docents, mantenen la idea de “democratitzar” les decisions i no descarten consultar amb el professorat el sentit de les pròximes protestes. Es tracta d’un “canvi cultural” dins del sindicalisme que té pros i contres; el revés en format de consulta és més visible i suposa un cop mediàtic dur, però des del sindicat creuen que, en cas de no haver preguntat a les bases per l’acord, el malestar s’hauria expressat d’altres formes, amb retrets als seus delegats o en espais com les assemblees. Cedir la paraula també és una manera directa d’implicar els docents en el conflicte, argumenten. “En aquest cas, l’executiu implementarà les millores igualment, però pot ser que un dia no ho faci si no se signa el pacte. El col·lectiu també n’ha de ser conscient”, comenten des de dins.
La USTEC, la CGT i la Intersindical –que Educació ignora perquè no forma part de la taula sectorial– insten la conselleria a traçar un nou acord que el sindicat majoritari dibuixa sobre tres eixos clau: el blindatge de la pública, amb millors infraestructures i sense tancament de grups; el desplegament d’una escola inclusiva amb més especialistes; i el reforç del català, assetjat pels jutjats. Tres àrees que “han quedat pendents” en l’últim acord i que poden tractar-se “amb pactes puntuals o en converses més àmplies, segons convingui”, conclouen des del sindicat. L’organització també està pendent de com evoluciona la vaga del 8 de setembre i de les tasques de priorització que faran també les assemblees, aspectes que podrien canviar l’estratègia.
Petició per convocar el comitè de vaga
“Podem intuir que les dades presentades a la roda de premsa d’aquesta setmana són lleugerament superiors a les del preacord del maig, però encara són clarament insuficients”, apunta també la secretària general de la federació d’ensenyament de CGT, Laura Gené, que demanarà a Niubó que convoqui el comitè de vaga, del qual només formen part les organitzacions discrepants. “Farem el possible per participar de qualsevol espai de diàleg, però ja hem vist que n’hi ha que no funcionen, com ara aquells en què hi ha sindicats que ja han pactat. Per això intentem proposar alternatives”, remarca Gené. Fins ara, Educació no ha volgut mai convocar aquest òrgan.
Des de la CGT també situen altres àrees d’ensenyament com a prioritàries, com ara les mancances laborals dels monitors de lleure o les vetlladores. “S’està discutint temes que afecten aquests sectors en meses de docents”, es queixa el sindicat. “I a més, quan a Educació no li interessa pactar alguna cosa concreta diu que no és l’espai adient”, insisteix. La de dijous serà la primera vegada la consellera Niubó seu cara a cara, a soles, amb la CGT.