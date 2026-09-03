El preacord del maig entre Educació i una majoria dels sindicats podria haver tancat un capítol a les escoles, però el rebuig dels docents, expressat de forma clara en una consulta posterior, ha obligat tant el sindicat majoritari USTEC com la conselleria a ressituar les converses. Poc més d’una hora reunits ha estat suficient per constatar un nou enrocament que certifica la vaga d’inici de curs. Educació també ha citat la CGT aquest dijous després de reunir-se dimarts amb els tres sindicats que han signat l’acord (CCOO, UGT i Aspepc).
La USTEC ha demanat un nou calendari negociador sobre la taula, amb dates i temes concrets a tractar, per desconvocar les aturades del primer dia de curs. “No hi ha voluntat de situar aquest nou calendari”, ha resumit la portaveu nacional d’USTEC, Iolanda Segura, en acabar la reunió. “S’han escudat en la vaga per no fer-ho. Aquesta vaga només s’hauria pogut aturar si s’hagués parlat el juliol d’un nou calendari”, ha afegit. El sindicat exigeix abordar allò que ha quedat fora de l’últim acord, entre ells la defensa del català i una rebaixa de les ràtios.
Segura també ha demanat anar “més enllà” dels marges de l’acord, en una declaració similar a les que es produïen el maig passat, quan el Govern va tancar un acord amb la cúpula dels sindicats UGT i CCOO. Poc després, la consellera Esther Niubó ha demanat una treva als sindicats “que permeti reduir tensió a la comunitat educativa”. A diferència de l’últim cicle de vagues, USTEC ha confirmat ara que no s’aixecarà de la mesa sectorial.
El departament –que farà la seva valoració quan acabi la reunió que manté amb la CGT, que ha començat passades les 12 del migdia– insisteix que no hi ha el marge per ampliar els recursos ja acordats i treu pit del nivell d’execució dels acords. En aquest sentit, remarca que ha complert en un 94% allò que s’havia comprès a executar al setembre, una declaració que deixa indiferent els crítics: “Hem preguntat a què fan referència, perquè la sensació és que hi ha molts centres que ens diuen que no notaran cap diferència. N’hi ha que ens diuen que els han retallat l’aula d’acollida, per exemple”, ha apuntat Segura.
La CGT també ha cridat a la vaga després d’una reunió curta que també ha servit per tractar conflictes interns. “És l’enèsima oportunitat perduda per convocar el comitè de vaga”, ha lamentat Laura Gené, que ha agraït la consellera que “per fi” els hagi cridat a una reunió. “Ha admès que les mesures hi són gràcies a la mobilització”, ha afegit Marc Sindical, Marc Martorell (Intersindical), convidat per CGT a la reunió.
Vaga el 8 de setembre
La vaga del primer dia de curs no és iniciativa dels sindicats, que tenen pendent fer una ronda de consultes a les escoles per consensuar amb els claustres les seves demandes, però les organitzacions fan costat a unes assemblees força mobilitzades. Pendents de saber si hi haurà una participació alta, l’aturada servirà per “situar el conflicte als mitjans el primer dia de curs”, apunten els sindicats. Les assemblees es mobilitzaran al matí i acabaran la jornada amb reunions a cada territori per fixar noves prioritats a negociar. A diferència d’altres vagues, no hi ha previst cap gran manifestació al centre de Barcelona.
Els sindicats donen per fet que, més enllà de l’aturada del primer dia, les vagues es repetiran abans d’acabar el curs. A expenses de saber si Educació accepta un nou calendari de negociació, un fet improbable veient les declaracions de l’executiu, l’única incògnita és saber-ne el format. Més d’un 65% dels docents que van participar de la consulta (amb una participació superior al 60% del conjunt de la plantilla) van votar ‘no’ al preacord del maig.