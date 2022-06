Consulta aquí les notes de la selectivitat

Les notes de la selectivitat ja estan disponibles per als 40.557 estudiants que es van examinar aquests 14, 15 i 16 de juny. Des d’aquest dimarts ja es poden consultar les notes i resultats dels exàmens que els donaran accés a la universitat a partir del setembre. Es pot fer a través d’aquesta web on només cal introduir el DNI i la contrasenya del portal d’accés a la universitat per poder veure els resultats de les proves.

Aquests exàmens han estat marcats per la polèmica per la llengua. Curiosament, en l’any en què el Govern ha preguntat per escrit als estudiants en quin idioma volien els enunciats dels exàmens per ordre del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya és quan més ha crescut la demanda d’exàmens en català. L’any passat un 95% dels alumnes van demanar fer aquestes proves en català, mentre que aquest any la xifra ha crescut fins al 97%. També hi ha hagut una prova pilot durant aquesta selectivitat perquè els pròxims anys els alumnes puguin triar la llengua gràcies a codis QR o a tecnologia bluetooth.

Els canvis a la selectivitat que prepara el govern espanyol

Aquesta selectivitat pot ser l’última que es fa tal i com la coneixem. La ministra d’Educació, Pilar Alegría, va anunciar per sorpresa un projecte de selectivitat més centralitzada que previsiblement es presentarà durant el juliol i entrarà en vigor el 2024. Això suposa que els estudiants que entrin ara al batxillerat ja hauran de preparar un examen diferent a l’actual. Aquest anunci de centralitzar la selectivitat ha desfermat una tempesta de crítiques entre els experts, que consideren que és un intent per treure competències i no es correspon amb un Estat democràtic. Tampoc no ha semblat bé al Govern, que creu que “no és una bona idea” dissenyar la selectivitat des de Madrid.