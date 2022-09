Amat avança les eleccions a rector de la UPF i no es tornara a presentar

Eleccions a la Universitat Pompeu Fabra (UPF). El rector actual, Oriol Amat, ha anunciat aquest migdia i per sorpresa la seva intenció d’avançar les eleccions i el rebuig a optar a la reelecció. Ho ha comunicat a l’executiva del Consell de Direcció, on els ha transmès que la decisió d’avançar les eleccions es deu al fet que els seus principals compromisos electorals ja s’han completat o han aconseguit un alt nivell d’assoliment. Així, les eleccions seran a principis del 2023 tancant un període sota el lideratge d’Amat que va començar el 21 de maig del 2021.

Amat ha destacat haver posat en marxa la iniciativa Mercat del Peix, un nou complex de revolta i innovació centrat en biomedicina, biodiversitat i benestar planetari, i la implantació del nou marc educatiu ‘EDvolució’ per posar en valor la qualitat i innovació docent. També ha destacat l’impuls de la transferència de coneixement de la universitat a la societat a través dels projectes UPFKnowledge i l’aposta per la creació de càtedres institucionals i d’empresa, que s’han doblat en el darrer any. Pel que fa als terminis d’execució d’aquests i altres grans projectes que superin el mandat actual, Amat ha dit que “és preferible que sigui un nou rector o rectora qui, amb un mandat complert per davant, pugui gestionar i culminar aquestes iniciatives amb èxit”.

L’increment de la presència del català a l’UPF

Amat ha destacat especialment l’increment de la presència del català a la UPF, i ha recordat que en l’àmbit internacional, la UPF ha assumit el lideratge de l’aliança europea d’universitats Eutopia pels propers anys. Amat ha estat criticat recentment precisament per la poca presència del català als graus de dret i d’administració i direcció d’empreses. Pròximament el consell de Govern de la universitat fixarà la data d’aquestes noves eleccions on Amat no repetirà.