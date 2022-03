Educació ofereix tornar a les hores lectives anteriors a les retallades

La proposta d’Educació ‘in extremis’ aquest dimecres no ha servit perquè els sindicats hagin acudit a la mesa sectorial convocada per aquest dijous a les 9 del matí. Quan la van rebre, aquest dimecres a les 21 hores, els sindicats la van descartar immediatament perquè no havia arribat “en temps i forma” i perquè s’havia donat a conéixer la proposta als mitjans de comunicació per tal de “manipular” l’opinió pública. La proposta, que va avançar El Periódico, incloïa avançar la recuperació de les hores lectives del professorat -que s’esperava començar a fer més tard- al curs 2023-2024.

Aquesta és l’última proposta del departament després que en la darrera trobada al departament de Treball ja oferís als sindicats recuperar l’horari previ a les retallades a tots els cursos a partir del curs 2024-2025. Aquests ho van rebutjar perquè consideraven que s’havia d’esperar massa i aquest Govern “no hi serà en les pròximes legislatures”. L’oferta de la conselleria només ha canviat quant al calendari d’aplicació, del 2024-2025 al 2023-2024, però la proposta continua sent la mateixa: tornar a les 18 hores lectives a la secundària i a les 23 a primària. El cost econòmic d’avançar aquesta aplicació i reduir en una hora lectiva el que actualment fan els professors d’infantil i primària és de 67.126.672 euros segons les dades de la conselleria.

Ofertes “ja previstes i anunciades”

En paral·lel, una altra de les ‘ofertes’, tot i que ja es va anunciar abans de començar les negociacions, és la reducció de les ràtios de P3 a 20 alumnes -el que suposa un cost de 34,3 milions-, tot i que en la darrera proposta també s’hi ha inclòs P4. Aquesta mesura en concret tindria un cost de 17.543.140 euros i suposaria incorporar 382 dotacions. Els sindicats han rebutjat aquestes dues mesures perquè consideren que “ja estaven previstes i anunciades”, pel que no hi ha cap avanç que hagi sorgit de la negociació.

A més, en el document que els van fer arribar aquest dimecres el departament es compromet a publicar també l’oferta d’ocupació pública, la convocatòria de mèrits i de concurs d’oposicions; resoldre el concurs de mèrits i fer la fase d’oposició del concurs.

El conjunt de les mesures que Educació planteja en la darrera proposta tindria un impacte econòmic de 494.657.884 euros en els pròxims quatre anys, tot i que el text recull que tot està subjecte a l’aprovació dels pressupostos del 2023 i els següents. Segons va explicar la directora general de professorat i centres públics, Dolors Collell, a la sortida de l’última reunió amb els sindicats, la reversió de retallades “no es pot fer alhora” per l'”altíssim impacte econòmic” que tindria. Aquest dijous, a més, ha reclamat als sindicats “respecte institucional” per al Govern, que considera que té “legitimitat” per decidir la política educativa perquè “així ho van votar els ciutadans”.