Llevat que sigui Hisenda, els terminis de les administracions són bíblics. Fins i tot, en qüestions tant delicades com pot ser un procés d’adopció. Així ho determinen les xifres presentades al Parlament, a petició de la diputada del PP, Montserrat Berenguer, pel conseller de Drets Socials, Raúl Moreno. Unes esperes que poden allargar-se fins ben bé fins a deu anys, arran d’una moratòria de les sol·licituts que es presenten.
De fet, en la seva resposta el conseller fa dues distincions. Per una banda, entre les adopcions a Catalunya i les adopcions internacionals. I, per altra banda, que el temps que computa de mitjana per l’adopció és des de l’inici de la valoració de la “idoneïtat de la família” i no pas des de la presentació de la sol·licitud perquè encara el temps es podria duplicar. I pel que fa les adopcions internacionals, el tràmit arriba als sis anys. Tot plegat enmig d’un garbuix de canvis legislatius i per les demandes dels col·lectius del sector que demanen que les polítiques contra el desemparament dels infants no siguin “institucionalitzades” i es potenciï la figura de la família d’acollida. Cal tenir present el perfil d’idoneïtat és el que condiciona l’assignació de l’infant que rebrà.
Adopció d’infants a Catalunya
Moreno, en la seva resposta, detalla que a l’adopció d’infants de Catalunya s’aplica la Resolució BSF/1871/ 2011, de 19 de juliol, de “suspensió transitòria dels processos de valoració per a l’adopció de menors d’edat de Catalunya”. Una resolució que comporta que les famílies poden presentar la sol·licitud d’adopció que queda en situació d’arxiu per suspensió transitòria“. Com a exemple, durant aquest any 2026, s’han iniciat el “processos de formació i valoració de la idoneïtat” -tràmit previ i obligat- de les sol·licituds que es van presentar durant el primer semestre de 2021.
En aquest context, remarca que “actualment el temps d’espera per iniciar el procés de formació i valoració de la idoneïtat és d’aproximadament cinc anys des de la presentació de la sol·licitud“. Un cop s’inicia aquest procés, el temps del procés de formació i valoració de la idoneïtat és de vuit mesos. Posteriorment, una vegada declarades idònies, les famílies triguen de mitjana sis mesos a rebre l’assignació d’un infant en acolliment preadoptiu. La darrera fase encara allarga més. Així el temps mitjà entre l’acolliment familiar preadoptiu de l’infant amb la família adoptiva i la resolució judicial de l’adopció, té una durada mitjana d’uns tres o quatre anys. Aquesta situació és la mateixa en els darrers cinc anys i afecta a tots els territoris per igual.
Comptat i debatut, una adopció pot arribar còmodament a un decenni. En concret, i a la vista dels números aportats pel departament a la cambra catalana, sense tenir en compte el període d’espera derivat de la suspensió transitòria dels processos de valoració per a l’adopció d’infants de Catalunya, la durada mitjana del procediment, des de l’inici del procés de formació i valoració de la idoneïtat fins a la constitució judicial de l’adopció, se situa aproximadament entre els cinc i els sis anys. Ara bé, si s’incorpora també el temps d’espera actual existent per iniciar el procés de formació i valoració, el temps total aproximat entre la presentació de la sol·licitud d’adopció i la constitució judicial de l’adopció se situa actualment entorn dels deu anys.
L’adopció internacional, altres terminis
Per altra banda, sobre l’adopció internacional, el conseller ressalta que aquesta mena de procés comporta tot un procediment internacional on es conjuguen, com a mínim, dues legislacions diferents i la intervenció dels organismes competents de dos països, els del país originari de l’infant i els del país receptor. Tot i això, els terminis són prou similars si no es té present la moratòria, però és evident que són més breus perquè no hi ha afectació de la moratòria. Així quan una família presenta una sol·licitud d’adopció internacional, segueix un procés de formació i valoració de la idoneïtat.
Aquest procés té una durada fixada de vuit mesos. Un cop certificada la idoneïtat, es tramita l’expedient al país sol·licitat i s’inicia el temps d’espera per a una assignació. Durant l’any 2021, el temps mitjà per una adopció internacional, calculat entre la data de presentació de la sol·licitud d’adopció i la data d’assignació de l’infant, va ser d’uns quatre anys. A mida que han passat els anys, i segons l’estadística presentada pel conseller, es van incrementar progressivament els terminis fins arribar a l’any 2025 en què la finalització d’una sol·licitud d’adopció pot allargar-se fins als sis anys.