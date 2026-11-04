Excepto en el caso de Hacienda, los plazos de las administraciones son bíblicos. Incluso, en cuestiones tan delicadas como puede ser un proceso de adopción. Así lo determinan las cifras presentadas en el Parlamento, a petición de la diputada del PP, Montserrat Berenguer, por el consejero de Derechos Sociales, Raúl Moreno. Esperas que pueden alargarse hasta bien entrados diez años, debido a una moratoria de las solicitudes que se presentan.

De hecho, en su respuesta el consejero hace dos distinciones. Por un lado, entre las adopciones en Cataluña y las adopciones internacionales. Y, por otro lado, que el tiempo que se computa de media para la adopción es desde el inicio de la valoración de la «idoneidad de la familia» y no desde la presentación de la solicitud porque aún el tiempo se podría duplicar. En cuanto a las adopciones internacionales, el trámite llega a los seis años. Todo ello en medio de un embrollo de cambios legislativos y por las demandas de los colectivos del sector que piden que las políticas contra el desamparo de los niños no sean «institucionalizadas» y se potencie la figura de la familia de acogida. Cabe tener presente que el perfil de idoneidad es lo que condiciona la asignación del niño que se recibirá.

La sede del departamento de Derechos Sociales e Inclusión este lunes por la mañana para explicar la refundación de la DGAIA/Quico Sallés

Adopción de niños en Cataluña

Moreno, en su respuesta, detalla que en la adopción de niños de Cataluña se aplica la Resolución BSF/1871/ 2011, de 19 de julio, de «suspensión transitoria de los procesos de valoración para la adopción de menores de edad de Cataluña». Una resolución que implica que las familias pueden presentar la solicitud de adopción que queda en situación de archivo por suspensión transitoria«. Como ejemplo, durante este año 2026, se han iniciado los «procesos de formación y valoración de la idoneidad» -trámite previo y obligado- de las solicitudes que se presentaron durante el primer semestre de 2021.

En este contexto, remarca que «actualmente el tiempo de espera para iniciar el proceso de formación y valoración de la idoneidad es de aproximadamente cinco años desde la presentación de la solicitud«. Una vez se inicia este proceso, el tiempo del proceso de formación y valoración de la idoneidad es de ocho meses. Posteriormente, una vez declaradas idóneas, las familias tardan de media seis meses en recibir la asignación de un niño en acogimiento preadoptivo. La última fase aún se alarga más. Así, el tiempo medio entre el acogimiento familiar preadoptivo del niño con la familia adoptiva y la resolución judicial de la adopción, tiene una duración media de unos tres o cuatro años. Esta situación es la misma en los últimos cinco años y afecta a todos los territorios por igual.

En definitiva, una adopción puede llegar cómodamente a un decenio. En concreto, y a la vista de los números aportados por el departamento a la cámara catalana, sin tener en cuenta el período de espera derivado de la suspensión transitoria de los procesos de valoración para la adopción de niños de Cataluña, la duración media del procedimiento, desde el inicio del proceso de formación y valoración de la idoneidad hasta la constitución judicial de la adopción, se sitúa aproximadamente entre los cinco y seis años. Ahora bien, si se incorpora también el tiempo de espera actual existente para iniciar el proceso de formación y valoración, el tiempo total aproximado entre la presentación de la solicitud de adopción y la constitución judicial de la adopción se sitúa actualmente en torno a los diez años.

La adopción internacional, otros plazos

Por otro lado, sobre la adopción internacional, el consejero resalta que este tipo de proceso conlleva todo un procedimiento internacional donde se conjugan, como mínimo, dos legislaciones diferentes y la intervención de los organismos competentes de dos países, los del país originario del niño y los del país receptor. Aun así, los plazos son bastante similares si no se tiene en cuenta la moratoria, pero es evidente que son más breves porque no hay afectación de la moratoria. Así, cuando una familia presenta una solicitud de adopción internacional, sigue un proceso de formación y valoración de la idoneidad.

Este proceso tiene una duración fijada de ocho meses. Una vez certificada la idoneidad, se tramita el expediente al país solicitado y se inicia el tiempo de espera para una asignación. Durante el año 2021, el tiempo medio para una adopción internacional, calculado entre la fecha de presentación de la solicitud de adopción y la fecha de asignación del niño, fue de unos cuatro años. A medida que han pasado los años, y según la estadística presentada por el consejero, se incrementaron progresivamente los plazos hasta llegar al año 2025 en que la finalización de una solicitud de adopción puede alargarse hasta los seis años.