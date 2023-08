Conservar la bellesa a base de cigrons, un superaliment clau

Els cigrons són els llegums preferits de molta gent. Són rics en nutrients -això contribueix a mantenir un bon estat de salut- i també grans aliats per potenciar la bellesa, per això formen part de molts tractaments estètics. Els cigrons aporten proteïnes, carbohidrats, fibra, ferro, calci, magnesi, àcids essencials i antioxidants. De fet, tenen tantes propietats que el passat 13 de maig va ser el Dia Internacional de l’Hummus, el plat que utilitza cigrons com a ingredient principal.

La dimensió nutricional dels cigrons és molt coneguda, però el seu vessant pel que fa a la bellesa ho és menys. Els cigrons es fan servir en diversos tractaments de bellesa perquè són un ingredient molt valorat per cuidar, tonificar i suavitzar la pell. Principalment, s’utilitzen com a exfoliants: la farina de cigró es mescla amb aigua per crear una pasta que elimina de la pell les cèl·lules mortes. També hi ha mascaretes facials que hidraten la pell i ajuden a combatre l’acne, ja que tenen zinc, un mineral que redueix la inflamació. Els afectats per acne només han d’aplicar la mascareta de cigrons a les àrees afectades per reduir la mida dels grans i la seva inflamació i infecció.

Cigrons

Prevenció de les malalties

Més enllà de la bellesa, els cigrons tenen propietats nutricionals que ajuden a prevenir malalties. Entre els nutrients hi ha proteïnes -d’origen vegetal, fan que siguin ideals per a dietes vegetarianes-, fibra -ajuda a mantenir la regularitat intestinal i preveu l’estrenyiment-, vitamines i minerals -com el calci, el ferro, el magnesi-, antioxidants -com la vitamina E- i àcids essencials -importants per mantenir la salut del cervell i el cor-. Tots aquests nutrients contribueixen a prevenir patologies com la diabetis, l’anèmia i les malalties cardiovasculars.

Hi ha moltes opcions per menjar cigrons i, de fet, n’hi ha de diversos tipus, blancs, negres i verds. Amb tots ells es pot fer hummus, una pasta de cigrons, falafel -boles fregides de cigrons i espècies- chana masala -un plat vegetarià de la India-, amanides, curry de cigrons, estofat o minestrone…