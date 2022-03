Bruce Willis es retira per una malatia neurològica

L’actor nord-americà de 67 anys ha anunciat la seva retirada de les grans pantalles per culpa d’una malaltia anomenada afàsia, que afecta la parla i el llenguatge. Després d’una llarga trajectòria en el món de la interpretació, el protagonista de pel·lícules de gran èxit com la Jungla de Vidre, deixa els escenaris per centrar-se en la malaltia cerebral que li han diagnosticat fa poc. Des de diferents xarxes socials els seus familiars han explicat la situació que viu l’actor, però no ha estat ell qui ha comparegut en persona per explicar la seva inesperada retirada.

Bruce Willis és una de les cares més conegudes de Hollywood, sobretot pels seus papers a grans sagues de diferents pel·lícules amb molta expectació com per exemple El sisè sentit o Die Hard. Així doncs, el sector ha quedat commocionat davant l’anunci de la retirada de l’actor després de gairebé 40 anys de carrera dins del món del cinema.

En un comunicat a les xarxes socials, la seva família ha agraït el suport de fans i companys de feina i ha revelat que l’actor pateix una malaltia neurològica anomenada afàsia, que provoca que les habilitats cognitives de Willis es vagin reduint, afectant així a la seva capacitat de parlar o expressar-se amb el llenguatge habitual. És per això que l’actor ha hagut de retirar-se de l’interpretació davant la necessitat de cuidar-se envoltat de la seva família.

“El nostre estimat Bruce ha experimentat problemes de salut i se li ha diagnosticat recentment afàsia, la qual afecta les seves habilitats cognitives”, han explicat en el comunicat d’Instagram els seus familiars. “A causa d’això, i després de pensar-ho molt, Bruce abandonarà la carrera que tant ha significat per a ell”, han continuat lamentant. Amb aquestes paraules doncs, es posa fi a la llarga carrera cinematogràfica d’una de les icones més importants del cinema d’acció.