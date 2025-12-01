Un total de 133 persones han mort en els accidents de tràfic que han tingut lloc a la xarxa viària interurbana de Catalunya en els onze primers mesos de l’any, segons les dades del Servei Català de Trànsit. Des del SCT s’alerta que aquest any s’ha experimentat un augment de les morts entre els joves menors de 35 anys, que representen el 38% del total.
La xifra de morts en accidents de tràfic d’enguany és lleugerament superior a la registrada el 2024 en el mateix període, quan van morir 126 persones en 115 sinistres. De totes maneres, la dada del 2025 és inferior a la del 2019, l’any de referència per complir els objectius. D’aquesta manera, en l’any de referència van morir 167 persones en 154 accidents, el que suposa una reducció del 20,4% des d’aquell moment.
Pel que fa a les morts de menors de 35 anys, des del SCT alerten que han augmentat en l’últim any en 14 persones més, i ja representen un 38% del total de persones que han perdut la vida a les carreteres catalanes. En concret, 50 joves van morir en un accident, 23 tenien entre 15 i 24 anys, 25 en tenien entre 25 i 34 i dos persones entre 0 i 14 anys.
Tot i això, la franja que concentra més morts continua sent la que es troba entre 55 i 64 anys, amb 26 morts.
Augment dels ferits greus en accidents de trànsit
Pel que fa al nombre de ferits greus, aquesta xifra va situar-se en 790 persones, el que suposa un increment respecte a les 729 del mateix període del 2024.
A més, de les 133 víctimes mortals que s’han registrat fins ara a les carreteres catalanes, 106 eren homes i només 27 eren dones; una proporció similar a la que es troba en els ferits greus.
Per altra banda, les dades del Servei Català de Trànsit també apunten que els motoristes continuen sent les víctimes més nombroses dintre del col·lectiu vulnerable. 43 dels morts en aquests primers onze mesos van ser motoristes, mentre 12 van ser vianants i 5 ciclistes. En general, el grup de víctimes vulnerables va representar un 45% del total de morts.