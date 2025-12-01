Un total de 133 personas han muerto en los accidentes de tráfico que han tenido lugar en la red viaria interurbana de Cataluña en los once primeros meses del año, según los datos del Servei Català de Trànsit. Desde el SCT se alerta que este año se ha experimentado un aumento de las muertes entre los jóvenes menores de 35 años, que representan el 38% del total.

La cifra de muertos en accidentes de tráfico de este año es ligeramente superior a la registrada en 2024 en el mismo período, cuando murieron 126 personas en 115 siniestros. De todas maneras, la cifra de 2025 es inferior a la de 2019, el año de referencia para cumplir los objetivos. De esta manera, en el año de referencia murieron 167 personas en 154 accidentes, lo que supone una reducción del 20,4% desde ese momento.

En cuanto a las muertes de menores de 35 años, desde el SCT alertan que han aumentado en el último año en 14 personas más, y ya representan un 38% del total de personas que han perdido la vida en las carreteras catalanas. En concreto, 50 jóvenes murieron en un accidente, 23 tenían entre 15 y 24 años, 25 tenían entre 25 y 34 y dos personas entre 0 y 14 años.

A pesar de esto, la franja que concentra más muertes continúa siendo la que se encuentra entre 55 y 64 años, con 26 muertos.

Así ha quedado el coche que provocó un accidente tras circular en sentido contrario por la AP-7 / ACN

Aumento de heridos graves en accidentes de tráfico

En cuanto al número de heridos graves, esta cifra se situó en 790 personas, lo que supone un incremento respecto a las 729 del mismo período de 2024.

Además, de las 133 víctimas mortales que se han registrado hasta ahora en las carreteras catalanas, 106 eran hombres y solo 27 eran mujeres; una proporción similar a la que se encuentra en los heridos graves.

Por otro lado, los datos del Servei Català de Trànsit también apuntan que los motoristas continúan siendo las víctimas más numerosas dentro del colectivo vulnerable. 43 de los muertos en estos primeros once meses fueron motoristas, mientras 12 fueron peatones y 5 ciclistas. En general, el grupo de víctimas vulnerables representó un 45% del total de muertos.