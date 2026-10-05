L’episodi de pluges que ha afectat Catalunya aquest cap de setmana ha deixat diverses incidències a Cerdanyola del Vallès, especialment pel que fa a alguns dels seus equipaments municipals. Entre els espais més afectats hi ha la Biblioteca Central, on l’entrada d’aigua va inundar el soterrani i la planta -1. En les hores posteriors al temporal, Aigües de Barcelona ha reforçat els treballs de recuperació de l’equipament amb un camió especialitzat i efectius propis. La intervenció es va dur a terme durant quatre hores aquest diumenge, en coordinació amb els serveis municipals.
Els equips d’Aigües de Barcelona van donar suport a les tasques de buidatge i retirada de l’aigua acumulada, així com la neteja amb aigua neta abundant, l’aspiració i la retirada de fangs i llots tant de les zones afectades com dels espais exteriors i l’accés a l’edifici. L’actuació també va comptar amb la disponibilitat d’aigua a través d’un hidrant, un recurs que va permetre mantenir les tasques de neteja i facilitar la recuperació progressiva de l’equipament.
Nit de pluja molt intensa al municipi
La intervenció es produeix després d’un episodi de precipitacions especialment intens a Cerdanyola. La pluja continuada va fer créixer considerablement el cabal del riu Sec i va provocar el desbordament de la riera de Sant Cugat al seu pas per Montflorit, tot i que el riu Sec no va arribar a desbordar-se. A la Biblioteca Central, l’aigua va entrar a l’edifici després que es trenqués una porta del mur que separava l’equipament del riu Sec. L’acumulació d’aigua va afectar principalment el soterrani i la planta -1, i la Brigada Municipal va treballar per tapar provisionalment l’espai i evitar noves entrades d’aigua un cop el cabal del riu va començar a baixar.
L’aiguat també va deixar incidències en altres punts de Cerdanyola, amb acumulacions d’aigua i inundacions puntuals a carrers i espais com la ronda del Guinardó, la ronda de Cerdanyola, l’avinguda de Lesseps o el parc Xarau. Diversos arbres van caure en diferents zones del municipi i també es van registrar entrades d’aigua al Mercat de Fontetes, al Mercat de Serraparera, a l’Ateneu i en aparcaments municipals.
Coordinació per recuperar la normalitat
Aigües de Barcelona assenyala que la mobilització dels recursos va tenir com a objectiu reforçar els mitjans disponibles en unes hores especialment importants per avançar en la recuperació de la Biblioteca Central i minimitzar l’impacte de l’episodi meteorològic sobre un equipament d’ús ciutadà. L’alcalde del municipi, Carlos Cordón, ha agraït la resposta de l’empresa i la seva implicació en els treballs de recuperació. “Vull agrair molt especialment a Aigües de Barcelona la seva ràpida resposta i la seva col·laboració amb la ciutat”, ha assenyalat, destacant que posar a disposició un camió i efectius durant quatre hores per ajudar a retirar l’aigua de la biblioteca és una mostra del “compromís i de la responsabilitat compartida amb Cerdanyola i amb els seus veïns i veïnes”. L’Ajuntament manté els treballs de revisió dels equipaments i dels diferents punts afectats del municipi mentre avancen les actuacions necessàries per recuperar progressivament la normalitat després del temporal.