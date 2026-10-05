El episodio de lluvias que ha afectado Cataluña este fin de semana ha dejado diversas incidencias en Cerdanyola del Vallès, especialmente en algunos de sus equipamientos municipales. Entre los espacios más afectados se encuentra la Biblioteca Central, donde la entrada de agua inundó el sótano y la planta -1. En las horas posteriores al temporal, Aigües de Barcelona ha reforzado los trabajos de recuperación del equipamiento con un camión especializado y efectivos propios. La intervención se llevó a cabo durante cuatro horas este domingo, en coordinación con los servicios municipales.

Los equipos de Aigües de Barcelona dieron apoyo a las tareas de vaciado y retirada del agua acumulada, así como la limpieza con agua limpia abundante, la aspiración y la retirada de fangos y lodos tanto de las zonas afectadas como de los espacios exteriores y el acceso al edificio. La actuación también contó con la disponibilidad de agua a través de un hidrante, un recurso que permitió mantener las tareas de limpieza y facilitar la recuperación progresiva del equipamiento.

Trabajos de limpieza de la Biblioteca Central de Cerdanyola / Aigües de Barcelona

Noche de lluvia muy intensa en el municipio

La intervención se produce tras un episodio de precipitaciones especialmente intensas en Cerdanyola. La lluvia continuada hizo crecer considerablemente el caudal del río Sec y provocó el desbordamiento de la riera de Sant Cugat a su paso por Montflorit, aunque el río Sec no llegó a desbordarse. En la Biblioteca Central, el agua entró al edificio después de que se rompiera una puerta del muro que separaba el equipamiento del río Sec. La acumulación de agua afectó principalmente el sótano y la planta -1, y la Brigada Municipal trabajó para tapar provisionalmente el espacio y evitar nuevas entradas de agua una vez el caudal del río comenzó a bajar.

El aguacero también dejó incidencias en otros puntos de Cerdanyola, con acumulaciones de agua e inundaciones puntuales en calles y espacios como la ronda del Guinardó, la ronda de Cerdanyola, la avenida de Lesseps o el parque Xarau. Varios árboles cayeron en diferentes zonas del municipio y también se registraron entradas de agua en el Mercado de Fontetes, en el Mercado de Serraparera, en el Ateneu y en aparcamientos municipales.

Coordinación para recuperar la normalidad

Aigües de Barcelona señala que la movilización de los recursos tuvo como objetivo reforzar los medios disponibles en unas horas especialmente importantes para avanzar en la recuperación de la Biblioteca Central y minimizar el impacto del episodio meteorológico sobre un equipamiento de uso ciudadano. El alcalde del municipio, Carlos Cordón, ha agradecido la respuesta de la empresa y su implicación en los trabajos de recuperación. «Quiero agradecer muy especialmente a Aigües de Barcelona su rápida respuesta y su colaboración con la ciudad», ha señalado, destacando que poner a disposición un camión y efectivos durante cuatro horas para ayudar a retirar el agua de la biblioteca es una muestra del «compromiso y de la responsabilidad compartida con Cerdanyola y con sus vecinos y vecinas». El Ayuntamiento mantiene los trabajos de revisión de los equipamientos y de los diferentes puntos afectados del municipio mientras avanzan las actuaciones necesarias para recuperar progresivamente la normalidad tras el temporal.