Un policia espanyol, a un pas de judici per una puntada de peu durant l’1-O

Enric Sirvent va rebre un cop de peu a Lleida l’1 d’Octubre del 2017 per part d’un policia espanyol que ara està a un pas de judici. Fa un mes, però, semblava que se’n lliuraria ja que el jutge d’instrucció 4 va arxivar la causa contra el policia i tres agents més que van participar a les càrregues de l’1-O a la Mariola de Lleida. Aquest dilluns, però, l’Audiència de Lleida ha revocat la decisió contra un d’aquests policies, el suposat autor de l’agressió. L’Audiència considera que “no pot descartar-se que es produïssin excessos en aquesta actuació” i per això ha ordenat seguir la causa contra ell per un delicte de lesions.

El policia s’enfronta a tres anys de presó segons el codi penal i cinc si se li aplica algun agreujant. L’Audiència ha ordenat transformar les diligències prèvies en un procediment abreujat i traslladar-ho a les parts perquè presentin l’acusació. Un cop s’hagin presentat aquests escrits el jutge haurà d’ordenar l’obertura de judici oral contra aquest policia. Els altres tres agents, però, només estaven acusats de delictes contra la integritat moral i omissió del deure de socors i se’ls manté l’arxivament tot i que l’advocada Anna Llauradó s’hi oposa.

Una trentena de víctimes de violència policial a Lleida

Els fets es remunten a les càrregues policials de l’1 d’octubre del 2017, on suposadament aquest agent va fer una puntada de peu a Sirvent, que va ser el ferit més greu durant el referèndum a la comarca de Lleida. Sirvent va ser agredit al col·legi de la Mariola segons els seus familiars. Sirvent s’afegeix a una altra causa oberta a Lleida que inclou una trentena de víctimes de la violència policial al col·legi de Benestar Social de Lleida. Aquesta altra causa també va ser arxivada dos cops pel jutjat d’instrucció 4 de Lleida i les acusacions la van recórrer. Per ara l’Audiència de Lleida encara no s’ha pronunciat.