Els taxistes lleidatans es manifesten després de la mort del seu company

Els taxistes de Lleida s’han concentrat aquest dilluns per demanar millores de seguretat en la seva feina per evitar morts com la del passat diumenge, quan un treballador va morir apunyalat a mans d’un client del seu taxi. Una setantena de taxistes s’han manifestat aquest migdia en una marxa lenta per Lleida en sentit de protesta per la necessitat d’una millora en les mesures de seguretat dels taxis. En concret, els treballadors han demanat mampares de protecció i la possibilitat d’instal·lar càmeres per gravar els trajectes. “La nostra feina és cada vegada més perillosa”, han exclamat durant la concentració alguns taxistes.

La marxa lenta dels taxistes ha estat el recorregut que suposadament va fer el seu company la matinada anterior, quan va ser apunyalat per un client. Ha començat quan passaven uns minuts de les dotze del migdia des de la parada de taxis que hi ha a l’estació d’autobusos i ha acabat al carrer Sifó, al barri de la Bordeta de Lleida, on es va trobar l’home ferit de gravetat a terra i, uns metres més endavant, el taxi amb la porta del conductor oberta.

Més seguretat als taxis

Davant la situació crítica que han explicat els taxistes, els responsables del sector del taxi han demanat ajuda a l’administració i que permetin posar càmeres als vehicles. El vicepresident de Loteutaxi, Joan Espuñes, ha explicat que “si hi ha càmeres als supermercats i a tot arreu perquè no al taxi”. “No ho evitaria tot però seria una mesura més dissuasòria”, ha opinat. Espuñes ha afegeix que senten “molt dolor, molta tristesa i molta impotència perquè li han tret la vida a una persona que treballava de manera honrada“.

Un ciclista creua la Gran Via col·lapsada pels taxistes

Per altra banda, el Sindicat del Taxi de Catalunya (STAC) també ha reclamat més seguretat. Luís Berbel, el president del sindicat ha dit: “Volem ajudes per homologar les mampares protectores i les càmeres”. Xavi de Juan, president de Tele Radio Taxi Lleida, també, ha lamentat que “la inseguretat sempre ens ha perseguit” i opina que cal posar mesures més eficients per evitar que això torni a succeir, perquè “és molt greu”. “Cada vegada hi ha més agressions però aquesta de Lleida ha arribat al límit“, ha conclòs.