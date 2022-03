Partidaris de l’1-O, “farts de les misèries dels partits”, aturen el ple

Partidaris de l’aplicació del mandat de l’1-O, agrupats per la plataforma Silenci —que es concentra davant del Parlament cada dia des del 3 de novembre passat—, han aturat el ple del Parlament aquest dimecres per manifestar que estan “farts de les misèries dels partits” i denunciar que els parlamentaris tenen “les esquenes molt amples i les butxaques plenes”, ha dit en declaracions a la premsa el portaveu del grup, Lluís Pastrana, en sortir de la sala de plens.

El portaveu dels activistes ha explicat que han fet l’acció perquè “els diputats reaccionin” i per “interpel·lar el Govern perquè facin la seva feina” que és, segons ha recordat, “representar el poble”. Pastrana ha afirmat que les polítics actuals “no ens representen” i que tampoc legislen “pel poble”. En conseqüència, ha demanat que pensin més en la ciutadania perquè “només pensen en les necessitats dels seus partits i en la seva butxaca”.

Els activistes han denunciat que des del 3 de novembre no els han fet cas “i tot s’ho han tirat a l’esquena”. D’altra banda, també han volgut denunciar la taula de diàleg perquè “és una farsa”, ha remarcat Pastrana. De fet, han esperat a fer l’acció avui perquè hi havia sessió de control al Govern. Segons ha dit el portaveu del grup, han demanat ells poder estar presents a la tribuna de convidats avui amb la intenció de fer aquesta acció. Han interromput el ple després de les preguntes orals al Govern i abans que comencés la sessió de control al president. Han baixat fins al faristol amb les pancartes.

Borràs els convida a quedar-se, però sens pancartes

La presidenta del Parlament, Laura Borràs, segons ha explicat Pastrana, els ha dit que podien continuar dins de la sala però sense les pancartes. “La presidenta és molt correcta de formes, però després de contingut, en quatre mesos que fa que fem l’acció no s’ha dignat a quedar per parlar a fons amb nosaltres; de formes la presidenta podria donar moltes lliçons al president de la Generalitat, que ni tan sols s’ha acostat per saber què fèiem aquí ni quines són les nostres reivindicacions, ratlla la mala educació“.

El grup Silenci funciona des del 2018 i han fet mobilitzacions semblants en defensa dels polítics represaliats arreu de l’Estat. Ara se senten utilitzats i abandonats pels actuals dirigents. “Ells han d’entendre que han de representar els nostres interessos i legislar per nosaltres; fins ara han anat convencent el poble que som nosaltres els que hem de defensar com a tontos els interessos d’ERC o de Junts”.