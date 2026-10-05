Finalment, la secció sisena de l’Audiència de Barcelona ha absolt els exconsellers de Salut, Alba Vergès, Josep Maria Argimon, Marc Ramentol Sintas, Adrià Comella Carnicer i Francesc Xavier Rodríguez Guasch, és a dir la cúpula del departament durant els temps més durs de la pandèmia de COVID 19, pels delictes de discriminació per haver vacunat amb més celeritat els Mossos d’Esquadra, la Guàrdia Urbana i les policies locals que no pas els agents de les policies espanyoles.
La sentència, de la que n’ha estat ponent el magistrat José Manuel del Amo Sánchez, té 63 pàgines i argumenta amb una inèdita precisió de la prova pràctica, l’absolució aportant la prespectiva pròpia que requereix la rigorositat del dret penal. Una resolució marca de la casa de la secció sisena, un tribunal garantista i que normalment, es pren seriosament el concepte d’ultima ràtio com a característica essencial del dret penal.
El ministeri fiscal va retirar l’acusació en la penúltima jornada de la vista oral i no va demanar cap pena, tot i que havia demanat fins a 12 anys d’inhabilitació. L’acusació però la van mantenir els sindicats del Cos Nacional de Policia i parasindicats de la Guàrdia Civil. Tots estaven acusats de prevaricació administrativa per suposadament haver endarrerit de manera “conscient” la vacunació de la Covid pels membres de cossos i forces de seguretat de l’Estat destinats a Catalunya. La sentència condemna en costes a JUCIL i JUPOL, els sindicats policials, en el cas de Xavier Rodriguez, una persona que, fins i tot, va ser condecorada per la policia per la seva gestió de la vacunació.
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