Finalmente, la sección sexta de la Audiencia de Barcelona ha absuelto a los exconsejeros de Salud, Alba Vergès, Josep Maria Argimon, Marc Ramentol Sintas, Adrià Comella Carnicer y Francesc Xavier Rodríguez Guasch, es decir, la cúpula del departamento durante los tiempos más duros de la pandemia de COVID 19, por los delitos de discriminación por haber vacunado con más celeridad a los Mossos d’Esquadra, la Guardia Urbana y las policías locales que a los agentes de las policías españolas.

La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado José Manuel del Amo Sánchez, tiene 63 páginas y argumenta con una inédita precisión de la prueba práctica, la absolución aportando la perspectiva propia que requiere la rigurosidad del derecho penal. Una resolución marca de la casa de la sección sexta, un tribunal garantista y que normalmente, se toma en serio el concepto de última ratio como característica esencial del derecho penal.

El ministerio fiscal retiró la acusación en la penúltima jornada de la vista oral y no pidió ninguna pena, a pesar de que había solicitado hasta 12 años de inhabilitación. La acusación, sin embargo, la mantuvieron los sindicatos del Cuerpo Nacional de Policía y parasindicatos de la Guardia Civil. Todos estaban acusados de prevaricación administrativa por supuestamente haber retrasado de manera “consciente” la vacunación del Covid para los miembros de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado destinados en Cataluña. La sentencia condena en costas a JUCIL y JUPOL, los sindicatos policiales, en el caso de Xavier Rodriguez, una persona que, incluso, fue condecorada por la policía por su gestión de la vacunación.

Parte dispositiva de la resolución que absuelve a la cúpula de salud durante la COVID/QS

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