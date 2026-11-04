La vía ferrata de Cataluña que debes hacer sí o sí ahora que hace buen tiempo: puente nepalí récord y un recorrido solo apto para valientes

Siempre hay un momento en que el corazón se acelera, cuando un tronco de madera oscila bajo tus pies y sientes la carga de inquietud y fascinación que te corta la respiración. Esa sensación que te dice “esto sí que vale la pena”. Cuando tu instinto te lleva hacia cientos de metros de roca y un puente suspendido en el vacío, es inevitable darse cuenta de que estás a punto de vivir uno de los momentos más intensos del verano.
La ruta de 3 días por Cataluña ideal para este otoño: recorre lagos glaciales y descubre una cascada de 50 metros
Una de las rutas más curiosas de Cataluña: comienza en un puente medieval, atraviesa cascadas y termina en un espectacular mirador
Una línea hecha de hierro y adrenalina
Centrados en una ruta que no rompe con decorados turísticos, sino que se convierte en pura emoción: verticales, flancos estrechos, desplomes y, como plato fuerte, un puente nepalí que rompe esquemas. Este es el corazón de una vía ferrata que, más allá de un sendero equipado, es una prueba de técnica, equilibrio y valentía.
Vía ferrata de Baumes Corcades: cuando la montaña se convierte en pasarela
Hablamos del mítico trayecto de Baumes Corcades, situado en Centelles, a solo unos 45 minutos de Barcelona. Se trata de una vía ferrata de nivel intermedio-alto (entre K3 y K4). El terreno está equipado con pasarelas metálicas, cables y peldaños, adaptados a la roca viva del Puigsagordi. No olvides: es un escenario donde el paisaje se toma en serio, con vistas a la llanura de Vic, el Montseny y el Prepirineo.
La joya de esta ruta es, sin duda, el puente nepalí de casi 70 metros, uno de los más largos del continente, que se tambalea sobre un desierto de roca y nos hace sentir pequeños ante el inmenso paisaje.
Secciones que ponen a prueba
@cindysolon 🧗🏻♀️Baumes Corcades via Ferrata 📍Centelles, SPAIN YOUTUBE : https://youtube.com/@cindysolon 🔗 Video : https://youtu.be/Awp_IDPt81k?si=Tz1K94bTYB9aQNfC Watch the full video on YouTube of my first Via Ferrata adventure in Spain! This was, without a doubt, the most thrilling thing I’ve ever done—a must-try for any outdoor enthusiast visiting Spain. And the best part? It’s just a one-hour train ride from Barcelona! #ViaFerrata #HikingSpain #AdventureTravel #Climbing #OutdoorAdventure ♬ original sound – cindy
El recorrido se divide en secciones bien definidas:
- Sección 1: Una vertical inicial (calienta motores) con peldaños metálicos anclados a la roca.
- Sección 2: El famoso puente nepalí. El momento de máxima tensión y máxima belleza, elevado por vistas sin filtros. Opcional: tienes la alternativa de pasar por debajo y evitarlo, si no te apetece bailar con el vacío.
- Sección 3: Flanqueo largo pero sencillo, donde puedes recuperar ritmo y detenerte a contemplar panoramas que enamoran.
- Sección 4: La “barra suspendida” y los desplomes finales, que conducen a la cima del Puigsagordi, a 972 m, con vistas que llegan a los Pirineos y a bosques salvajes interiores.
Preparación indispensable
No es un paseo: hay que estar bien equipado y tener ganas. Necesitarás arnés, casco, disipador con mosquetones, guantes y botas resistentes. Muchas empresas guiadas te lo proporcionan, así como seguro e incluso fotos de la aventura.
La duración oscila entre las 4 y 5 horas incluyendo la aproximación y el retorno, con bastante desnivel acumulado y puntos vertiginosos que elevan la adrenalina.
Organización y logística
Debido a la popularidad de la vía, es necesario hacer reserva previa en determinados casos, y el número diario está limitado para garantizar la seguridad.
El acceso es asequible: por carretera (C-17) hasta Centelles, también se puede llegar en tren R3 sin necesidad de coche. Hay servicios que incluyen guía, equipo, seguros y grupos reducidos para una experiencia cálida y segura.
¿Cuándo hacerla?
Todo el año, pero mejor evitar las horas de sol fuerte (ahorra cansancio y reduce el calor). Abril, mayo, septiembre y octubre son estaciones ideales, con menos calor y paisajes exuberantes.
Por qué es imprescindible ahora
Esta vía no es solo una ruta física: es un puente entre tú y la naturaleza, una manera de saber qué significa vencer el temor y sentir vencer la altura. Es una experiencia compartida, un recuerdo fotográfico, una prueba personal.
Si tienes ganas de sentir el hierro bajo los pies, el viento en la cara y la línea del cielo por compañera, esta es tu oportunidad. Porque no se trata solo de caminar: se trata de estar vivo, de una manera intensa y especial.