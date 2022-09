Rodrigo Rato, a un pas del seu segon judici per corrupció

L’ex vicepresident del govern espanyol Rodrigo Rato torna a estar a un pas de judici. El Jutjat d’Instrucció número 31 de Madrid remetrà a l’Audiència Provincial de Madrid les actuacions del cas Rato per sotmetre’l a un nou judici després de set anys d’instrucció. En aquest procediment, de fet, s’han acumulat més de 70.000 documents. Seuran a la banqueta fins a disset investigats, entre els quals el principal acusat, l’ex ministre d’Economia Rodrigo Rato, que ja va ser jutjat i condemnat a quatre anys i mig de presó pel cas de les targetes Black. Està acusat de presumptes delictes de blanqueig de capitals, corrupció entre particulars i delictes fiscals. Aquesta causa va començar tenint més d’una desena de peces, la majoria secretes, per un possible frau a la Hisenda Pública per valor d’aproximadament 6,8 milions d’euros de quotes impagades de l’IRPF entre el 2004 i el 2015.

Rato ha defensat la seva innocència reiteradament i ha carregat contra la Fiscalia per les seves “conclusions absurdes”. També ha carregat contra la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil pels seus informes i els ha acusat de fer una investigació “prospectiva”. Així ho va dir el vicepresident i ex ministre d’Economia en la seva compareixença davant el jutge instructor el 30 de juliol del 2018. En aquell moment va negar haver blanquejat diners i va assegurar que tots els seus diners són legals i estan “perfectament justificats i explicats” en els informes pericials que han anat presentant els seus advocats durant la instrucció, que ha acabat durant set anys.

L’expresident de Bankia, Rodrigo Rato

Al juny es va obrir judici oral contra Aznar

Un altre dels acusats és l’ex president del govern espanyol José María Aznar, a qui el jutge instructor Antonio Serrano-Arnal li va obrir judici oral pel presumpte origen il·lícit del seu patrimoni i la seva fortuna. Ara s’estan tramitant les peces de responsabilitat civil pendents de la investigació de béns dels encausats que encara no han pagat les fiances que els reclama el tribunal.