Ponsatí recorrerà l’ordre de detenció estatal de Llarena

L’exconsellera i eurodiputada de Junts Clara Ponsatí recorrerà l’ordre de detenció estatal que ha acordat emetre el magistrat instructor de la causa del procés al Tribunal Suprem, Pablo Llarena, per no comparèixer davant la justícia el passat 24 d’abril per declarar per un delicte de desobediència. Així ho ha explicat el seu advocat, Gonzalo Boye, que no ha volgut donar cap detall sobre on es troba Ponsatí a hores d’ara. L’advocat de l’eurodiputada ha assegurat que recorreran l’ordre de detenció, però també ha explicat que encara han d’estudiar detingudament els detalls de la interlocutòria de Llarena.

Llarena l’ha emès aquest matí perquè considera que Ponsatí ha desatès “voluntàriament i injustificada la citació judicial”. En aquesta interlocutòria, però, el magistrat del Suprem argumenta que deixaria sense efecte la seva detenció si, un cop assabentada que està dictada compareix voluntàriament com va fer l’actual consellera Meritxell Serret i l’exlíder de la CUP, Anna Gabriel.

Clara Ponsatí en una imatge d’arxiu / Europa Press

Tot i que Ponsatí va presentar un escrit en el qual assegurava que no podia venir a declarar a Espanya perquè la cita li coincidia amb les seves obligacions al Parlament Europeu, Llarena creu que no és suficient motiu. De fet, el magistrat considera que amb l’escrit Ponsatí només “suggeria” que les dues tasques eren incompatibles, però entén que no es va acreditar la coincidència de les dues activitats. A més, en el mateix escrit, l’exconsellera també demanava al jutge suspendre el procés perquè compta amb immunitat europarlamentària i, per tant, el Suprem necessita l’aval de la cambra europea per poder-la processar.

El reclam de Boye a Llarena

En l’escrit que va fer arribar a Llarena fa poc més d’un mes, Boye reclama al jutge que mantingui una conversa amb Europa sobre les capacitats de Ponsatí com a eurodiputada. Concretament, invoca l’article 4.3 del Tractat de la Unió Europea que parla de la cooperació lleial entre els estats membres i la UE. “En cas de dubte sobre l’abast de les seves obligacions”.