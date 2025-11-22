El ministre espanyol de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, comparteix la tesi sobre el significat i el poder de la Guàrdia Civil amb un dels socialistes més veterans, Diego López Garrido. Tots dos qualifiquen l’institut armat com la “representació de l’Estat a tot el territori”. Així ho va expressar el ministre, en un acte a Utrillas, un municipi de Terol, celebrat aquest dijous per inaugurar una nova caserna de l’institut armat. Una opinió que López Garrido va exposar, com a catedràtic de Dret Constitucional, al llibre La Guardia Civil y orígenes de estado centralista (Editorial Crítica, 1982), en què qualificava l’actuació del cos com un “exèrcit d’ocupació”. Una Guàrdia Civil que és la protagonista, a través de la Unitat Central Operativa (UCO), dels casos que assetgen el PSOE de Pedro Sánchez o que han ajudat a la inhabilitació d’Álvaro García Ortiz com a fiscal general de l’Estat.
Marlaska, que no ha destacat precisament per tenir bones relacions amb la Guàrdia Civil en la seva gestió com a ministre, intenta atorgar pes polític al cos armat. De fet, una de les seves estratègies més polèmiques i que ha generat més malestar és la convicció per part de les associacions de guàrdies civils –parasindicats d’una entitat on és prohibit sindicar-se- que s’ha transformat l’institut armat en una policia de l’Espanya buidada i apartada dels grans nuclis de població.
En el mateix sentit, un dels retrets de les mateixes associacions ha estat acusar el ministre de manllevar competències al cos, com per exemple el control de fronteres en ports i aeroports o les funcions de policia marítima, no només en benefici del Cos Nacional de Policia (CNP), sinó també per donar-ne als Mossos d’Esquadra o a l’Ertzaintza. Així mateix, Marlaska ha de constatar a les seves compareixences al Congrés i en les preguntes parlamentàries que la dreta extrema i extrema dreta de PP i Vox el collen en considerar que la policia ha guanyat més funcions i competències en perjudici de la Guàrdia Civil.
“Un element essencial”
“La Guàrdia Civil és l’element essencial que assegura la presència de l’Estat al territori”. Aquesta va ser la sentència de Marlaska en l’acte d’aquest dijous que el seu servei de premsa i comunicació ha volgut emfatitzar. Un discurs que s’anirà incrementant en les pròximes setmanes. El fet que la Guàrdia Civil estigui present sobretot en zones rurals permet a Marlaska aprofitar la idea que l’institut armat consolida el monopoli de la força que representa l’Estat a qualsevol racó d’Espanya.
Una tesi, per altra banda, de segell socialista, com va expressar López Garrido en el seu llibre. Per cert, López Garrido va ser el ponent del delicte de sedició del Codi Penal, amb el qual la sala Penal del Tribunal Suprem, va condemnar els líders civils i institucionals del Procés a gairebé cent anys de presó en tota. En el llibre, López Garrido argumenta com el cos armat va ser un “formidable instrument de centralització” per crear l’Estat modern. La seva tesi és que durant la segona meitat del segle XIX va destacar per una forta tensió entre l’Estat central en expansió i els poders locals.
L’eina utilitzada des de Madrid per fer front a aquestes tensions va ser la Guàrdia Civil i és sobre la base d’aquest argument que insisteix en el concepte d’exèrcit ocupant del cos policial. “Això explica que calgui habilitar un espai de poder per a un cos de seguretat coercitiu, separat de l’ens municipal, en tant que agent de l’Estat central. Una espècie d’exèrcit d’ocupació, ocupació en aquest cas del mateix territori nacional, en tant que portador d’una orientació antagònica al poder municipal”, escrivia López Garrido. “És realment sorprenent veure com l’expansió de l’administració centralista és seguida, pas a pas, per l’expansió de la Guàrdia Civil”, afegeix al llibre. De fet, conclou que és un procés “en què de vegades no se sap bé si és l’administració la que requereix i utilitza la Benemèrita o és aquesta la que marca de prop aquella”.