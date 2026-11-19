La dotzena jornada del judici del cas Inipro ha estat més intensa del que s’esperava. El matí d’aquest dijous s’encarava la recta final de la pràctica de la prova amb les declaracions dels principals acusats en un sumari sobre les presumptes irregularitats a l’Ajuntament de Tarragona durant el mandat del socialista Josep Fèlix Ballesteros. La tesi incriminatòria del cas és que el gabinet d’alcaldia, a través de l’Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona (IMSST), van contractar una empresa Inipro que alhora va fitxar militants i simpatitzants del PSC, per fomentar l’associacionisme entre nouvinguts, però en realitat es dedicaven a fer propaganda i ciberactivisme a favor de Ballesteros i de la formació socialista.
D’aquesta manera, s’han enfilat a l’estrada Antonio Muñoz, exgerent de l’IMSST, el cap de gabinet d’alcaldia i mà dreta de Ballesteros, Gustavo Cuadrado, i el mateix exalcalde i tòtem del PSC a Tarragona. Ballesteros s’ha desentès de la contractació d’Inipro i ha normalitzat el grup de ciberactivistes, així mateix ha remarcat la necessitat de portar a terme un projecte per impulsar l’associacionisme entre nouvinguts, i més en anys de crisi. Ballesteros ha normalitzat que hi treballessin en els serveis d’Inipro militants o simpatitzants del PSC que participessin en el grup de ciberactivisme perquè “ser del PSC no és cap delicte”. “Per Déu, jo no dic això”, li ha contestat la fiscal. Ballesteros ha admès que quan va esclatar l’afer va demanar explicacions als implicats i els mateixos serveis tècnics del consistori li van explicar que “la contractació no s’hauria fet correctament”. Ara bé, però havia de signar les resolucions de pagament per la fórmula “d’enriquiment injust” perquè el secretari de l’ajuntament, Joan Anton Font, que ahir no va poder testificar i s’ha renunciat, el va advertir que podia prevaricar perquè la feina s’havia fet.
Muñoz s’ha acollit al seu dret de no respondre a les acusacions del cas -el ministeri fiscal i la CUP- i ha negat qualsevol trama. De fet, ha apuntat que tot va tenir l’aval del secretari interventor i que no coneixia Inipro abans de contractar-la. Per la seva banda, Cuadrado ha negat la veracitat dels mails inculpatoris i s’ha negat a valorar-los perquè estaven “manipulats” i eren producte d’un “collage”. També ha volgut ressaltar que a la causa falten documents de l’expedient administratiu d’Inipro. Tot i això, ha admès que era “poc estètic” que militants o simpatitzants del PSC treballessin per serveis socials i alhora fessin ciberactivisme a través del Facebook de l’alcalde. En tot cas, s’ha desentès absolutament de la contractació d’Inipro.
“Només hauria fet alguna pregunta”
L’exalcalde del PSC a Tarragona ha contestat les preguntes tant del ministeri fiscal com de l’acusació popular de la CUP. Ballesteros ha relatat que es va assabentar del cas Inipro quan va esclatar, és a dir, quan es va denunciar davant del consell rector de l’IMSST i quan un periodista va demanar informació de l’expedient al seu cap de gabinet i de comunicació. En aquesta línia, va reunir els responsables polítics i tècnics del projecte, i als regidors de l’oposició tant de CiU, com els Comuns com del PP. Un cop Antoni Muñoz va dimitir de la gerència, va celebrar una reunió amb tota la plantilla de l’IMSST per tal de “recentralitzar alguns serveis” i redimensionar-lo.
Ballesteros ha insistit que mai va tenir cap relació amb Inipro i que mai es va adonar que signava per a la mateixa empresa, factures per enriquiment injust per serveis prestats amb una adjudicació caducada. “Si ho hagués vist hauria fet alguna pregunta però no ho hauria aturat”, ha especulat per normalitzar aquesta mena de pagaments. Sí, però, que ha remarcat que el projecte de promocionar l’associació i l’entesa amb els nouvinguts estava integrat en el Pla d’Acció Municipal (PAM). Segons la seqüència dels fets de l’exalcalde, quan va esclatar l’escàndol va reunir a Muñoz, Pelegrín i tècnics, així com el secretari general, el secretari delegat i el secretari interventor, que li van dir “que podia ser que el contracte i l’adjudicació -negociat sense publicitat- no s’hagués fet correctament, però que la feina s’havia fet i que entrava dins les accions del PAM i, per tant, no tenia més remei que pagar-ho”.
Quan l’advocat de la CUP l’ha collat en els termes de la irregularitat de la contractació, Ballesteros ha saltat com una molla i li ha etzibat a la presidenta del tribunal, Maria Espiau, que el lletrat “el volia portar cap al seu relat”. La togada ho ha tingut clar. “Sí jo declaro una pregunta pertinent, vostè la respon o no, però no vull cap valoració dels professionals d’aquesta sala”, li ha replicat. Ballesteros ha fet bondat. L’exalcalde però ha volgut emfatitzar que tot just va saber els dubtes i les denúncies va fer una auditoria completa i que va aplicar les seves propostes per reorganitzar l’IMSST.
L’IMSST i el Ciberactivisme
Per altra banda, ha exposat que va nomenar Victoria Pelegrin com a regidora d’afers socials, tot i que pensava que havia d’anar a Urbanisme, i aquesta li va proposar que posaria Muñoz com a gerent de l’IMSST. “Li vaig donar el vistiplau, tot i que jo no li havia de donar”, ha aclarit. Els contactes que havia tingut amb Muñoz eren en actes lúdics igual que amb Alejandro Caballero, també acusat, membre de la Joventuts Socialistes de Catalunya (JSC) i que treballava per Inipro en el projecte. “Actes amb més de 500 o 600 persones”, ha concretat.
En aquesta línia, l’acusació ha entrat de ple en la qüestió del ciberactivisme, l’activitat que segons les acusacions feien de manera encoberta els treballadors d’Inipro contractats per l’ajuntament. Ballesteros ha valorat el grup “ciberactivistes” perquè “no portava cap xarxa” i els ha definit com una “sectorial de voluntaris” que feien retuits i pots a Facebook, una propaganda que “feia bé al PSC, per a mi, i a la ciutat”. “Que jo sàpiga ser del PSC no és cap delicte!”, ha replicat l’alcalde quan el ministeri fiscal li feia veure que els ciberactivistes eren els treballadors contractats per l’IMSST a través d’Inipro.
Antonio Muñoz: “No coneixia Inipro”
Muñoz s’ha assegut a l’estrada i només ha contestat a la seva defensa. Una manera d’estalviar-se preguntes sobre la gran prova del cas, els correus electrònics que les defenses han impugnat i que la Guàrdia Civil. Muñoz ha incidit en els beneficis del programa de l’associacionisme dels nouvinguts -amb “fins i tot vocalies en les associacions de veïns”- i l’aval de l’informe de necessitat que va fer l’ajuntament. Muñoz s’ha tret les puces de sobre per la contractació a través d’una licitació negociada sense publicitat. “Va ser el que va dir el secretari interventor”, ha arguït.
També ha subratllat que no coneixia de res les tres empreses que es van presentar a la licitació i les relacions entre elles, només que va conèixer Josep Campàs, una vegada que li va anar a explicar el “seu catàleg de serveis” a l’IMSST perquè treballava en altres ajuntaments. “Mai vaig dir a Inipro a qui havien de contractar”, ha remarcat. En aquest sentit, ha manifestat que tot i que va intentar canviar la modalitat contractual o de licitació, no li van recomanar els serveis del consistori perquè s’hauria allargat en el temps.
Gustava Cuadrado
Una de les declaracions més esperades era el de l’excap de gabinet de Ballesteros, Gustavo Cuadrado, que el mateix alcalde l’ha definit com a persona de “màxima confiança”. Cuadrado ha encetat la seva declaració responent a tothom però advertint que no donava credibilitat als mails incriminatoris perquè havien estat “manipulats”. No ha reconegut cap dels correus del sumari i s’ha vist immers en una contradicció entre la seva declaració en instrucció a la d’aquest matí a la sala de vistes de la presó de Tarragona quan ha negat haver tingut cap contacte amb l’administrador d’Inirpo, Josep Campàs, abans que l’escàndol esclatés. L’advocat de la CUP també ha trobat una altra contradicció, però després d’una anàlisi detallada, el tribunal no l’ha acceptada. Cuadrado s’ha tret tota la responsabilitat de sobre les contractacions d’Inipro tot i que els indicis recollits apunten que el setembre de 2009, nou mesos abans de la contractació d’Inipro ja va enviar un correu a Muñoz amb el contacte del seu administrador. Divendres declararan cinc acusats més, entre els quals destaca el de Pelegrín, qui ostentava la direcció política de l’IMSST.