L’amnistia i el Procés no deixa descansar les agendes del Tribunal Constitucional. Així ho indica, l’ordre del dia del plenari que els magistrats han de celebrar la setmana vinent entre el 6 i 7 d’octubre. No només han d’admetre a tràmit els recursos d’empara dels exiliats Carles Puigdemont, Lluís Puig i Antoni Comín per la inaplicació de l’amnistia sinó que han de deliberar sobre la qüestió d’inconstitucionalitat presentada per la sala penal del Tribunal Suprem sobre la constitucionalitat d’incorporar a la llei d’amnistia el delicte de desordres públics i el recurs interposat pel govern d’Aragó contra la llei.
En principi, el plenari ha de servir perquè els magistrats decideixin sobre l’aplicació de l’article 56 de la Llei Orgànica del Tribunal Constitucional, és a dir, aixecar les mesures cautelars que afecten els exiliats. En concret, les ordres de detenció estatal que el magistrat instructor de la causa del Procés, Pablo Llarena, manté vigents davant un virtual retorn del president a l’exili a Catalunya. Curiosament, en les darreres setmanes, el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) ha pogut avaluar un informe sobre aquest aixecament de les mesures cautelars segons la llei d’amnistia, i en principi, avalaria aquesta opció.
Cap magistrat apartat
Aquest plenari arriba sense cap llast, perquè la setmana passada el mateix tribunal va rebutjar totes les recusacions presentades contra diversos magistrats. Així, en el recurs de Puig, el tribunal escoltarà el parer del ponent del cas, el magistrat César Tolosa Tribiño. Pel que fa a Carles Puigdemont, serà la magistrada catalana i catedràtica de dret Constitucional a la Universitat de Barcelona, Laura Díez; i el magistrat Enrique Arnaldo serà el ponent del cas Comín. Pel que fa a la qüestió d’inconstitucionalitat presentada pel Suprem, el ponent serà Ricardo Enríquez Sancho i sobre el recurs dels aragonesos, l’encarregada serà Laura Díez. De moment, són només primeres deliberacions.