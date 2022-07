Europa respon avui al recurs de Puigdemont i Comín pel veto inicial al seu escó

El Tribunal General de la Unió Europea (TGUE) es pronunciarà avui sobre el recurs dels eurodiputats de Junts Carles Puigdemont i Toni Comín contra l’Eurocambra per la seva negativa a donar-los l’escó. El tribunal de Luxemburg es dirigirà al president i conseller a l’exili responent a un recurs presentat l’any 2019 contra la decisió de l’aleshores president de la cambra, Antonio Tajani, de no reconèixer-los com a eurodiputats a l’espera que els tribunals resolguessin la controvèrsia perquè no havien jurat la Constitució. La decisió, però, es podrà recórrer al Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE).

Quan la llista de Junts, encapçalada per Puigdemont, Comín i Ponsatí, van guanyar les eleccions al Parlament Europeu a Catalunya, la Junta Electoral Central volia obligar-los a trepitjar territori espanyol per dur a terme el jurament de la Constitució que els hi hagués concedit directament l’acte d’eurodiputat.

Oriol Junqueras a la Conferència Nacional d’ERC / ACN

La sentència de Junqueras, clau

Inicialment van ser elegits Puigdemont i Comín (Ponsatí va ser elegida quan el Regne Unit va abandonar les institucions europees), van decidir no anar a fer el jurament a territori espanyol, d’aquesta forma la justícia espanyola va decidir no incloure’ls com a eurodiputats. Un cas que també va afectar a Oriol Junqueras, ja que el jutge no li va deixar sortir de presó.

Tot plegat es va solucionar quan la justícia europea publicava la sentència sobre la immunitat de Junqueras, que remarcava que la condició com a eurodiputat s’obté únicament per l’elecció de les urnes. Així doncs, l’expresident de l’Eurocambra que va traspassar el passat gener els hi va acceptar la condició de diputat el passat desembre del 2019.

Demanen anul·lar les decisions de la cambra

Ara, Puigdemont i Comín demanen al tribunal que anul·li les decisions de la cambra europea que van negar a portar-los l’escó i demanen una indemnització pel sou mensual que reben els eurodiputats.