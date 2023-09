L’escorta de Puigdemont, condemnat per la ‘cara’

Aquest matí, la secció segona de l’Audiència de Barcelona ha dictat la sentència pel cas de l’exconseller d’Interior Miquel Buch i la contractació de l’escorta del president Carles Puigdemont, el sergent dels Mossos d’Esquadra Lluís Escolà, com a càrrec de confiança. La sentència és duríssima i imposa penes de presó. Ara bé, una lectura detallada de la resolució indica com es va valorar la prova, l’alta subjectivitat dels magistrats i com ha estat de determinant pel tribunal l’expressió facial del sergent i l’ús a les seves xarxes socials del concepte “Donec Perficiam”.

El tribunal ha imposat una pena de 4 anys i mig de presó i deu anys i mig d’inhabilitació per malversació a l’exconseller Buch més nou anys i mig d’inhabilitació pel delicte de prevaricació. Al sergent dels Mossos, l’ha condemnat a quatre anys de presó i deu d’inhabilitació per prevaricació i nou anys d’inhabilitació especial pel delicte de prevaricació. A més de pagar 52.712,26 euros com a cost de la contractació com a càrrec de confiança com a assessor en sistemes de seguretat. El tribunal s’ha empassat la tesi de l’acusació a mesura que va ser una contractació per encobrir feines d’escorta i protecció al president Puigdemont fora del que anomenen “territori nacional”.

Part de la resolució on els magistrats indiquen que amb la cara el sergent Escolà el delatava/QS

“Visionat d’actes”

Segons la resolució, de 88 pàgines, “el visionat de les imatges” aportades pels diferents atestats dels Mossos d’Esquadra, extretes de les xarxes socials o de mitjans de comunicació, “no deixa cap dubte, a parer del Tribunal, respecte a la funció de protecció, seguretat o si es vol d’escolta en termes de comú coneixement”. “Actituds i posicionaments alguns evidents i explícits, fins i tot a ulls de profans en matèria de funció de seguretat i que inclòs, porta, tot sovint a ordenar el flux de persones que, com assistents als actes i un cop finalitzats, desitjaven aproximar-se per parlar amb el president Puigdemont”, destaca la sentència.

Ara bé, continua la percepció de la prova de manera subjectiva, fins al punt que els magistrats avaluen l’expressió facial del sergent per concloure que feia d’escolta analitzant les imatges aportades pels Mossos. “Actituds, les visionades, no absentes de seriositat i certa tensió, que mal es comparen amb la presència d’aquest, com un simple assistent, a títol particular i per amistat, amb l’única finalitat de presenciar els actes públics del senyor Puigdemont mancats de la distensió pròpia de qui acudeix a un acte amb aquesta finalitat i que, en canvi, sí que es pot advertir en el comportament i actitud de terceres persones que l’acompanyaven”, raonen els magistrats.

La resolució fa una passa més enllà i creu que l’expressió facial del sergent “excedeix, sobradament, del que es podria considerar una deformació professional, entesa com a hàbits, maneres o costums que algú adquireix a conseqüència de la seva activitat professional, sense perjudici d’interpretar que la seva activitat laboral en aquesta àrea de protecció li haguessin deixat ‘tics’ com ara ‘seure’s, habitualment, mirant cap a les portes d’accés”.

“Donec perficiam”

Així mateix, la sentència remarca de manera constant que a través del seu perfil de Twitter el sergent utilitza l’expressió “Donec Perficiam” (Fins a aconseguir-ho). De fet, el tribunal la descriu com “l’exponent” de les seves publicacions a les xarxes socials. El tribunal ressalta que el seu significat és “el lema en llatí que utilitzaven les Reials Guàrdies Catalanes -Guàrdia personal de l’arxiduc Carles III- durant la guerra de Successió de 1714”. “Pel que”, continuen els magistrats, “no existeix cap dubte que intervenia, directament en la funció de protecció i seguretat que se li atribueix”, tot i que admet que els 224 dies que va ocupar el càrrec, la majoria els va passar a Barcelona.