Després de dues sentències, una absolutòria, i una visceral acusació del ministeri fiscal, els Síndics del Primer d’Octubre, els acadèmics Marc Marsal, Jordi matas, Tània Verge, Marta Alsina i Josep Pagès, han estat amnistiats. Així ho ha decidit, després d’un llarg procediment, la titular del Jutjat Penal 11 de Barcelona, en una interlocutòria de cinc pàgines, a la que ha tingut accés El Món, dels delictes de desobediència pels que venien acusats. La decisió, signada el 20 de juliol, i notificada avui als processats, arriba després que la jutgessa demanés l’informe sobre l’amnistia el passat 16 d’abril al ministeri fiscal que no va informar al jutjat fins el passat 17 de juliol.
Un joc de disbarats
El cas es va encetar l’any 2017 després que els Síndics van ser acusats de desobeir la resolució del Tribunal Constitucional que anul·lava la convocatòria del referèndum del Primer d’Octubre. En primera instància van ser acusats de desobediència i usurpació de funcions, acusació aquesta darrera que va ser retirada. El 14 d’abril de 2021 es va dictar una sentència absolutòria. El ministeri fiscal va apel·lar al·legant vulneració de la tutel·la judicial efectiva i la secció 8ena de l’Audiència de Barcelona v a anul·lar la sentència i va ordenar a celebrar un nou judici.
En aquest punt, tot es va tornar a aturar pel fet que Pagès i Verges van adquirir la condició d’aforats. Pagès al Tribunal Suprem, per la seva condició de diputat al Congrés, i Vergès al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) com a consellera del Govern de Pere Aragonès. Mentre el cas no avançava es va aprovar la llei d’amnistia. Un altre mur. Finalment, el Jutjat va proveïr el procés per l’aplicació de la llei de l’oblit penal de l’independentisme, i no va ser fins el 16 d’abril que es va demanar l’informe al ministeri fiscal, única acusació que no va respondre fins divendres de la setmana passada amb un informe favorable.