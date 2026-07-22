Después de dos sentencias, una absolutoria, y una visceral acusación del ministerio fiscal, los Síndicos del Primero de Octubre, los académicos Marc Marsal, Jordi Matas, Tània Verge, Marta Alsina y Josep Pagès, han sido amnistiados. Así lo ha decidido, después de un largo procedimiento, la titular del Juzgado Penal 11 de Barcelona, en una resolución de cinco páginas, a la que ha tenido acceso El Món, de los delitos de desobediencia por los que venían acusados. La decisión, firmada el 20 de julio y notificada hoy a los procesados, llega después de que la jueza solicitara el informe sobre la amnistía el pasado 16 de abril al ministerio fiscal que no informó al juzgado hasta el pasado 17 de julio.

Parte dispositiva de la resolución sobre la amnistía de los Síndicos/QS

Un juego de disparates

El caso se inició en el año 2017 después de que los Síndicos fueran acusados de desobedecer la resolución del Tribunal Constitucional que anulaba la convocatoria del referéndum del Primero de Octubre. En primera instancia fueron acusados de desobediencia y usurpación de funciones, acusación esta última que fue retirada. El 14 de abril de 2021 se dictó una sentencia absolutoria. El ministerio fiscal apeló alegando vulneración de la tutela judicial efectiva y la sección 8ª de la Audiencia de Barcelona anuló la sentencia y ordenó celebrar un nuevo juicio.

En este punto, todo se volvió a detener debido a que Pagès y Verges adquirieron la condición de aforados. Pagès al Tribunal Supremo, por su condición de diputado en el Congreso, y Verges al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) como consejera del Gobierno de Pere Aragonès. Mientras el caso no avanzaba se aprobó la ley de amnistía. Otro obstáculo. Finalmente, el Juzgado llevó a cabo el proceso para la aplicación de la ley del olvido penal del independentismo, y no fue hasta el 16 de abril que se solicitó el informe al ministerio fiscal, única acusación que no respondió hasta el viernes de la semana pasada con un informe favorable.