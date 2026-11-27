“Ha estat una jornada molt il·lustrativa”. Amb aquesta fórmula, molt poc habitual, va acabar la sisena sessió del primer judici del cas 3% a l’Audiència Nacional. Va ser una frase de comiat del president del tribunal, l’eficaç magistrat José Joaquín Hervás, a un intens matí on es van practicar les pericials. Una prova esperada perquè després de les testificals, els especialistes convocats havien de debatre sobre si hi havia un gat al sac en el llistat de correus “Núria Bofill” que la Guàrdia Civil i la Fiscalia qualifiquen de “càrtel d’enginyeries” per tal d’aconseguir i repartir-se licitacions.
Efectivament, la jornada va ser interessant perquè els quatre perits van desgranar el funcionament de les licitacions tant en obres civils com en els contractes de serveis que responen a l’enorme camp de l’obra pública. El perit de la fiscalia, Zacarias Sala, que va ajudar al jutge instructor a bastir l’acusació es va enfrontar intel·lectualment amb l’economista Álvaro Crespo, el professor de la Universitat Politècnica de Catalunya Bernat Arias i l’enginyer industrial German Palacín. Tots ells amb un do especial per fer-se entendre de manera plàstica en una matèria expressament rebuscada com és el món de la contractació pública.
La conclusió de tots quatre va ser que si bé coincidien les baixes que presentaven a les licitacions no es podia assegurar que fossin pactades, i ni molt menys que fos un acord al voltant del grup Núria Bofill. I així es va comprovar en un llarg i extens interrogatori de la fiscal Virna Fernández, dels advocats defensors que portaven els deures molt ben fets i, sobretot, del president del Tribunal, fins al punt que un dels lletrats, José Luis Osorio, que ocurrent, va felicitar al jutge per la manera que tenia de formular les preguntes. Tot plegat al voltant de 9 contractes que formen l’objecte de l’acusació dels més de les 700 adjudicacions investigades. El judici no es reprendrà fins al pròxim 9 de desembre i es podrien elevar conclusions, l’endemà mateix i encarar la fase d’informes abans de Nadal.
Debat il·lustrat de perits
El perit Sala va narrar al tribunal com havia fet el peritatge en auxili judicial encarregat pel magistrat instructor José de la Mata. És a dir, des de l’elaboració dels plecs, la concurrència d’ofertes, les valoracions i finalment les adjudicacions. “Un procediment legal”, va assenyalar però que hi va posar pegues per la “instrumentalització del procediment”. La seva tesi és que si les enginyeries que concorrien al concurs feien una baixa inferior al 9% -és a dir, ofertar més d’un 9% menys del preu de licitació- quedaven automàticament fora de la licitació.
Una circumstància que comporta que “l’oferta econòmica no tingui cap mena de rellevància i que la determinant sigui la tècnica”. En aquest sentit, també retreia que la solvència tècnica de l’empresa licitadora fos un criteri de valoració i que les decisions de l’Oficina d’Avaluació Tècnica -que avaluava les ofertes- no tinguessin traçabilitat. “No puc acreditar que funcionés com un òrgan col·legiat”, va sentenciar. Dit això, el perit se’n va estar de concloure que hi havia un pacte exprés entre les enginyeries que participaven del grup Núria Bofill, és a dir, de l’existència d’un càrtel.
La resta de perits, però, van aprofundir més en la figura de baixa tot presentant un peritatge i havien analitzat fins a 900 expedients. De fet, els altres tres perits, experts en la comptabilitat pública i en costos d’obra civil, van argumentar el perquè les enginyeries que es presentaven tenien la mateixa baixa. Ras i curt, serien dos motius: les condicions de mercat i el plec de condicions. Dos factors que generen un “estret marge a la temeritat” i que l’oferta tècnica tingui més pes”. “No cal un pacte per explicar el resultat”, van concloure els tres pèrits, cadascú en el seu àmbit d’estudi. “S’adapten als marges de cada administració licitadora, no cal un pacte col·lusori”, van afegir. Com a mostra, van aportar un quadre de baixes estandarditzades per cada nivell d’obra tot i que, a vegades, pot passar que una oferta amb baixa temerària tingui l’adjudicació perquè s’ha justificat, una reducció de preu per sota la mitjana.
“La millor oferta tècnica”
En aquesta línia, van assenyalar que “si una empresa sap que té la millor oferta tècnica -per experiència i solvència- presenta la seva oferta econòmica en línia amb els marges de baixes de l’administració licitadora, i no intentarà oferir baixes superiors”. “Cada empresa adapta el seu comportament als plecs de condicions i a l’administració licitant que té els seus marges”, van indicar. Uns arguments que també van expressar la munió de testimonis que van desfilar per l’estrada entre dimarts i dimecres d’aquesta setmana.
A més, en aquesta ocasió els quatre pèrits van coincidir que la baixa “no és un simple valor mitjà”. És un barem que té presents molts elements per a cada administració i per cada licitador. Per exemple, i segons va detallar un dels perits, dels 9 expedients analitzats els terminis es van allargar entre dues i tres vegades del període establert a la licitació per causes alienes a les enginyeries -falta un informe de l’Agència Catalana de l’Aigua o manca un dossier ambiental-. Una dada que fa que es disparin els costos de l’euro/hora dels tècnics que fan els projectes, un element que no incentiva a fer baixes per sota el percentatge habitual de cada licitadora.
“Només coneixent el mercat ja veus que no pots fer una oferta a la baixa”, van concloure. En aquest sentit, els perits van assegurar que les empreses tenen molt ben estudiats i apamats els costums i les condicions de cada licitadora. “Treballen amb una expectativa empresarial”, va resumir un perit per explicar la tasca de calcular si en una licitació amb la baixa que accepta la licitadora per no ser considerada temerària s’hi poden guanyar la vida. De fet, el perit de l’acusació que hauria analitzat 180 expedients va admetre que no va fer un estudi de mercat sobre les licitacions similars en altres administracions i va admetre -en coincidència amb els altres perits- que, en general, les contractacions valoren en un 30-35% l’oferta econòmica i el 70-65% l’oferta tècnica més susceptible de valoració subjectiva per part de la Mesa de Contractació.