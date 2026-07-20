Quatre dies després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) sobre les qüestions prejudicials de la llei d’amnistia, el Tribunal de Comptes, ha bellugat fitxa. L’organisme ha acordat “reprendre la tramitació del procediment de reintegrament”, després de la resolució sobre les qüestions prejudicials que va plantejar. La providència del Tribunal de Comptes atorga deu dies a les parts per tal que “formulin les al·legacions que estimin oportunes i aportin la documentació que considerin pertinent en relació amb l’origen dels fons utilitzats per fer les despeses objecte del procediment”.
El tribunal considera que la resolució del TJUE no veu incompatible l’aplicació de la llei d’amnistia quan els béns o fons disposats no procedeixin de la Unió Europea o no estiguessin destinats a la mateixa institució europea. El tribunal emfatitza que la decisió del TJUE “rebutja les al·legacions dels demandats que qüestionaven la independència i imparcialitat del Tribunal de Comptes”. De fet, era un dels arguments de la defensa dels processats, al·legar que la institució no formava part del poder jurisdiccional. La providència també informa que un cop conclòs aquest tràmit de deu dies, “el procediment continuarà la tramitació d’acord amb el dret”. Per tant, demora l’aplicació de l’amnistia.
(Més informació ben aviat)