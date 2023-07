Serret demana l’oficialitat del català a Europa

La consellera d’Acció Exterior i Unió Europea, Meritxell Serret, ha aprofitat el primer dia de la presidència espanyola de la Unió Europea per demanar a Europa l’oficialitat del català a les institucions europees. “El català a Europa s’ha de defensar i només depèn de la voluntat política“, ha assegurat. Durant l’acte de la trobada Europa en Blau 2023 que s’ha celebrat a Calonge, Serret ha carregat contra el govern espanyol per la seva “manca de transparència” a l’hora d’explicar el projecte per aquest semestre al Consell de la Unió Europea. La presidència de Pedro Sánchez -o del futur president espanyol- comença aquest dissabte i s’allargarà fins a finals d’any.

“Cal continuar exigint al govern espanyol que compleixi els compromisos que va adquirir per escrit i doni l’impuls polític necessari al reconeixement de l’ús del català a Europa”, ha continuat Serret, que ha acusat el PSC i el PSOE de “no ser fiables” amb relació a aquesta qüestió. De fet, aquest dissabte la Plataforma per la Llengua ha confirmat que el Consell de la UE els ha respost de manera formal que el govern espanyol mai no ha demanat l’oficialitat del català.

La consellera d’Acció Exterior del Govern, Meritxell Serret, durant un acte celebrat a Brussel·les / ACN (Albert Cadanet)

Manca de transparència de Moncloa sobre les seves prioritats a la UE

A banda, Serret ha criticat que la presidència espanyola de la UE comenci “tard i malament”. “El dia d’avui encara no hem rebut oficialment quines són les seves prioritats en un moment en què hi ha grans reptes que requereixen la màxima coordinació”, s’ha queixat Serret, que ha denunciat la falta de “transparència” del govern espanyol. A banda, la consellera ha assegurat que el Govern enfrontarà aquest nou semestre europeu “amb l’ambició de traslladar i defensar les propostes, les necessitats i els interessos de la societat catalana i els grans consensos de país arreu on sigui possible”.