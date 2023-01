La cimera i la protesta, minut a minut

El diputat de la CUP al Parlament, Carles Riera, ha llançat un avís a Pedro Sánchez: “Aquí no s’ha acabat absolutament res”, ha dit des de Montjuïc. “La lluita per la independència continuarà fins que no acabem amb la repressió i puguem exercir el dret a l’autodeterminació”. Riera ha criticat ERC i el Govern de la Generalitat per haver posat una “pista d’aterratge” a Pedro Sánchez per “desactivar el conflicte” amb la taula de diàleg.