El Debat Constituent de Llach, crític amb la “divisió entre partits independentistes”

El Debat Constituent de Lluís Llach ha criticat la “divisió entre partits independentistes” i ha anunciat que el Consell de la República serà el dipositari de les seves conclusions mentre no hi hagi unitat a l’independentisme sobre el procés constituent de la futura República Catalana. L’associació enviarà les conclusions un cop el nou Fòrum Cívic i Social sintetitzi els resultats del debat.

En un manifest publica aquest divendres, el Debat Constituent assegura que continuarà “impulsant la fase participativa des de les Enteses locals i, un cop finalitzada aquesta fase posarà en marxa el Fòrum Cívic i Social, tal com estava previst, per sintetitzar els resultats i culminar el projecte cedint les conclusions al Parlament de Catalunya i al Consell de la República”.

Torra i Llach reflexionen sobre el passat, present i futur de l’independentisme a Vilafranca del Penedès / Marxa de Torxes

El Debat Constituent considera que, a causa de la divisió dels partits independentistes, “el Consell de la República és la institució republicana legítima de Catalunya a l’exterior, amb un clar compromís amb els processos participatius per definir el futur del país”. El plenari d’Enteses de l’associació també ha decidit mantenir oberta la consulta popular fins que s’assoleixi una participació mínima de l’1,5% de la població catalana major de 16 anys perquè és “l’índex de participació que ha servit de base en processos similars en altres llocs del món”.

Debat Constituent vol posar les bases constitucionals de la Catalunya independent

Debat Constituent, impulsat per Lluís Llach, va iniciar la fase participativa el maig del 2021 amb l’objectiu “d’establir les bases constitucionals per al futur polític de Catalunya”. Tots els ciutadans residents a Catalunya i majors de 16 anys poden registrar-se per participar dels debats i omplir un qüestionari sobre diferents àmbits com la forma d’estat més adequada o com haurien de ser el sistema educatiu i el model judicial de la Catalunya independent.

“Que ningú es pensi que és un procés constituent per als independentistes, és per a aquells que vulguin definir les normes de convivència”, va dir llavors l’exdiputada de la CUP i membre de la iniciativa, Gabriela Serra. Ara fa un any Lluís Llach va organitzar un concert per promoure la participació al debat.