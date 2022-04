El PP aprofita el seu congrés per vincular Putin amb Catalunya

El PP ha aprofitat el seu Congrés Nacional per denunciar els vincles del president rus, Vladímir Putin, amb Catalunya i acusar el Kremlin de finançar el separatisme català. El president del grup del PPE al Parlament Europeu, Manfred Weber, ha assegurat que Putin “ha finançat populismes d’extrema dreta i independentistes a tot Europa, també a Espanya amb Catalunya” i ha criticat l’independentisme.

“Nosaltres no col·laborem amb separatistes i treballem per una Espanya forta i unida a una Europa forta i unida”, ha dit. Minuts abans, l’eurodiputada i portaveu del PP a l’Eurocambra, Dolors Montserrat, ha reivindicat la feina del seu partit per denunciar les “campanyes de desinformació i propaganda” i també ha carregat contra els suposats vincles de l’independentisme amb Putin.

Durant la seva intervenció al congrés, que marca un punt d’inflexió en el nou PP d’Alberto Núñez Feijóo, Montserrat ha intentat establir una relació entre el conflicte a Ucraïna i Catalunya. “Putin ha trobat aliats als extrems i als separatismes per debilitar els pilars de la nostra democràcia des de dins d’Europa, i els espanyols coneixem bé l’intent de desestabilitzar la nostra societat amb ‘fake news’ i ingerències al servei del separatisme català”.

Montserrat ha celebrat que, gràcies a les iniciatives del seu partit al Parlament Europeu, Europa investiga “totes les ingerències de Putin a Europa, i també les de Catalunya”.

Casado deixa el Congrés

Pablo Casado ha anunciat que deixarà el seu escó al Congrés dels Diputats i ha renunciat a “qualsevol càrrec de responsabilitat” dins del partit. Casado ha aprofitat la seva intervenció per agraïr la proposta de Feijóo de “treballar de manera conjunta”, però ha assegurat que és el moment de fer una passa enrere i ha desitjat al nou líder del PP que arribi “aviat a la presidència del govern d’Espanya”.

“Sempre he avantposat l’interès comú al meu interès propi”, ha insistit. “Em reafirmo en què tot ha valgut la pena. Qualsevol cicatriu és petjada de l’esforç que mereix treballar per a tots els espanyols”, ha sentenciat Casado.