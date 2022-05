‘Le Monde’ insinua que el Marroc podria haver espiat Sánchez amb Pegasus

El diari francès Le Monde insinua aquest dilluns que el Marroc podria haver estat darrere dels atacs amb software Pegasus contra el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i la ministra de Defensa, Margarita Robles. Alguns mitjans espanyols també apunten en les darreres hores aquesta possibilitat. En una informació sobre l’anunci que ha fet el govern espanyol sobre el ciberespionatge dirigit contra el president de l’executiu i la ministra, el diari francès recorda que en el moment en què presumptament van tenir lloc les infeccions dels dispositius del dirigents espanyols, el maig de 2021, Espanya estava en conflicte amb el Marroc per la crisi fronterera que va provocar el desplegament de l’exèrcit amb l’objectiu d’aturar l’arribada de 8.000 immigrants. L’actuació va aixecar crítiques d’Amnistia Internacional.

El 20 de maig, recorda Le Monde, Espanya i Marroc mantenien obert un fort conflicte diplomàtic després perquè s’acusava el regne alauita d’haver relaxat els seus controls a la frontera, a les proximitats de Ceuta, deixant que milers d’immigrants poguessin arribar de forma irregular a territori espanyol. La situació va provocar la reacció de la diplomàcia espanyola. En aquell moment la ministra Margarita Robles va qualificar l’afluència d’immigrants com “una agressió a les fronteres espanyoles però també a les fronteres de la Unió Europea” i va denunciar “xantatge” per part de Rabat, a qui va acusar “d’utilitzar menors”.

L’incident es va originar pel viatge d’un líder del Frente Polisario a Espanya per a rebre tractament mèdic. Un any després d’aquella crisi, Espanya ha canviat la seva posició respecte el Sàhara Oriental, adoptant una posició, denunciada per organitzacions de drets humans que reivindiquen el dret a l’autodeterminació, que ha servit a la Moncloa per millorar les relacions amb el regne alauita.

Sánchez, primer president víctima confirmada de Pegasus

Le Monde, que destaca que Sánchez és el primer president en exercici que denuncia haver estat infectat amb l’spyware israelià, estableix aquesta connexió recordant que precisament l’estiu del 2021 França va conèixer els resultats de les investigacions del Projecte Pegasus, segons les quals un gran número de periodistes, advocats o activistes de drets humans, així com membres del govern francès, havien estat atacats per Pegasus. La investigació acusava el regne alauita, però Marroc nega ser client de NSO Group, l’empresa israeliana que comercialitza aquest spyware. Segons la investigació, un telèfon d’Emmanuel Macron havia estat infectat, però ell no va confirmar-ho.

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a la sortida d’una cimera de la Unió Europea / EP

El mitjà francès recorda que Espanya sí és client de Pegasus i subratlla que precisament per l’ús d’aquest el govern espanyol ja està en el centre d’un gran escàndol després de la publicació de les conclusions de l’informe fet pel Citizen Lab de la Universitat de Toronto, que està especialitzada en spyware. Le Monde apunta que segons les conclusions de Citizen Lab les infeccions de Pegasus contra independentsites va ser fetes “molt probablement en nom dels serveis de seguretat espanyols”. El diari afegeix que les revelacions han causat un gran escàndol polític a l’estat espanyol, “on la fràgil coalició de govern depèn dels vots d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC, independentista)”.

El govern espanyol no ha volgut dir avui públicament què pensa sobre els autors o motivacions del ciberespionatge. En conversa informal amb periodistes després de la roda de premsa, el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, hauria dit que no es descarta que l’autoria de l’atac es pogués assignar a un altre país o bé una organització multinacional, segons ha informat TVE. L’executiu espanyol reitera que les infeccions amb Pegasus han estat confirmades pel Centre Criptològic Nacional (CCN) d’Espanya, que és un òrgan del Centre Nacional d’Intel·ligència (CNi).

El Govern manté la pressió pel cas Pegasus

La portaveu del Govern, Patrícia Plaja, ha comparegut de forma excepcional aquest dilluns per expressar una valoració de l’executiu català després de l’anunci per part el govern espanyol de l’espionatge amb Pegasus a Pedro Sánchez i Margarita Robles. Plaja ha assegurat que a l’Estat “se li escapa de les mans” aquest cas i ha reclamat una comissió d’investigació per aclarir els fets. “La gravetat del Catalangate i totes les derivades i conseqüències polítiques creixen cada dia que passa”, ha lamentat. L’independentisme ha reaccionat amb incredulitat sobre la versió que ha donat la Moncloa avui.